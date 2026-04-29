Слабо понижение на температурите през уикенда, слънце през новата седмица

Днес на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. В Югозападна България остава в сила предупреждението за значителни количества. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 13° и 20°, в югозападните райони – до 23°, в София – около 18°.

Ще духа до умерен вятър от север-североизток.

През следващото денонощие ще бъде облачно и с почти повсеместни валежи от дъжд. Минималните температури ще са между 5° и 11°, в София – около 7°, а максималните – от 8° в Северна България до 18° на места в Южна България, в София – около 9°.

Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Източна България – временно силен вятър от североизток.

Предупреждение от първа и втора степен за значителни количества е обявено утре в Западна и Централна България.

И в планините ще има интензивни валежи и гръмотевици, по-значителни в масивите на Югозападна България, където ще има условия и за градушки. По високите върхове валежите ще са от сняг.

В петък ще вали на по-малко места и по-слабо. Вятърът от север ще отслабне, но ще остане сравнително студено за началото на май, с минимални температури между 2° и 7° и максимални – между 10° и 15°.

В събота все още на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания от дъжд. Минималните температури ще се понижат с още 2–3 градуса, но дневните слабо ще се повишат.

През първите дни от новата седмица ще преобладава слънчево време с малка вероятност за валежи, а температурите отново ще тръгнат нагоре.