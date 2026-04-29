Трайчо Трайков: Компенсацията за ток на небитовите потребители ще се изчислява на ежемесечна база

Министерският съвет взе решение компенсацията за консумацията на небитовите потребители на електроенергия над 122,71 евро, или старата граница от 240 лв., да се изчислява на ежемесечна база, вместо за шестмесечие както досега. Това обяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков след заседание на кабинета.

"Което позволява, от една страна, по-добра възможност на компаниите да планират своите разходи, а от друга – по този начин да не се презастраховат с вдигане на цените на своите стоки и услуги, така че потребителите в крайна сметка да получават по-ниска и предвидима цена. В същия проект за промяна на постановлението на Министерския съвет сме предвидили със специален текст и отваряне на данните на Фонда за сигурност на електроенергийната система, така че вече всички, при спазване на чувствителна търговска тайна, когато там има такава, да бъдат публични всички бенефициенти на тази система за компенсиране на разходите за високата електроенергия", каза Трайков.