Смехът като кауза: Шкумбата събира средства за студенти с онкологични заболявания

Благотворителен спектакъл ще събере средства в подкрепа на студенти с онкологични заболявания. Комикът Димитър Туджаров – Шкумбата се включва в инициативата на студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия, като ще представи спектакъла си „Бивалици и небивалици“.

Събитието е част от по-голяма кауза, свързана със студентски спортен празник и благотворително бягане, а всички приходи ще бъдат дарени.

„Всички средства ще бъдат насочени към тази кауза – за студенти с онкологични заболявания“, подчерта Шкумбата.

Комикът допълни, че идеята се е родила спонтанно, след като се е запознал с инициативата:

„Разбирайки за това, се свързах със студентите. Попитах ректора на УАСГ - можем ли нещо да помогнем? И се роди идеята да направя този спектакъл "Бивали и небивалици."

Спектакълът ще се проведе тази вечер от 19:30 часа в зала „Максима“ на УАСГ, като организаторите призовават повече хора да подкрепят каузата.