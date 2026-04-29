БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Разклатените ЦСКА и Лудогорец се сблъскват в решителен сблъсък за финала на Купата на България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Запази

"Червените“ защитават аванс от 2:1 в реванша на Националния стадион, а напрежението около двата тима допълнително нажежава полуфинала

Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

ЦСКА приема Лудогорец в полуфиналния мач-реванш от турнира за Купата на България, като двубоят на Националния стадион "Васил Левски“ е днес от 19:00 часа. "Червените“ имат минимален аванс след първата среща в Разград, където спечелиха с 2:1 след обрат.

В първия двубой Лудогорец поведе чрез Квадво Дуа преди почивката, но през второто полувреме ЦСКА наложи натиск и стигна до успеха с попадения на Йоанис Питас и Леандро Годой, които поставиха столичния тим в по-изгодна позиция преди реванша.

И двата отбора обаче влизат в срещата след разочароващи резултати в първенството. ЦСКА отстъпи с 1:3 в дербито срещу Левски, въпреки че поведе рано. След края на мача се стигна до напрежение между привърженици и старши треньора Христо Янев заради избора на състав.

Ситуацията при Лудогорец също не е спокойна. Тимът от Разград практически остана с илюзорни шансове в битката за титлата след загуба с 1:2 от ЦСКА 1948 у дома и натрупа две поредни поражения. "Орлите“ ще търсят реакция именно в турнира за Купата, който остава ключов шанс за трофей и евентуално европейско участие през следващия сезон.

Допълнително напрежение преди двубоя внесе и темата със съдийството. От ЦСКА поискаха смяна на първоначално назначения главен арбитър Георги Давидов, като в крайна сметка той бе заменен от Геро Писков. Промени има и във ВАР екипа, което също привлича вниманието преди решителния мач.

Залогът е място на финала, където победителят от този сблъсък най-вероятно ще се изправи срещу Локомотив Пловдив, който има сериозен аванс срещу Арда в другия полуфинал.

Очакванията са за напрегнат и оспорван двубой, в който моментната форма може да отстъпи място на опита и индивидуалната класа в битката за финала.

ЦСКА удари Лудогорец в края и взе аванс преди реванша
Гледайте новините и в Метрото Metro
#ПФК ЦСКА - София #ПФК Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ