Светът аплодира головата феерия в Париж: международната преса възхитена от головото шоу между ПСЖ и Байерн

Мариан Николов
Чете се за: 04:35 мин.
Девет гола, обрати и футбол от най-висша класа превърнаха първия полуфинал в Шампионската лига в едно от най-възхваляваните зрелища на съвременната игра

Европейският футбол преживя една от онези вечери, които дълго ще бъдат разказвани, анализирани и преповтаряни. Победата на Пари Сен Жермен с 5:4 над Байерн Мюнхен в първия полуфинал на Шампионската лига не просто даде аванс на французите – тя остави дълбока следа в глобалния футболен разговор. Международната преса бе единодушна: това е мач, който влиза в историята.

Френското издание L’Équipe определи сблъсъка като "тотален футбол“, подчертавайки изключителната интензивност и техническо ниво на двата отбора. Според медията парижани са направили важна крачка към нов финал, но реваншът в Германия остава напълно отворен.

"След десет минути на опипване, двата отбора започнаха да си разменят удари в епична битка“, отбелязват от редакцията.

Още по-емоционален бе тонът на Le Parisien, който нарече срещата "легендарен полуфинал“. Изданието рисува почти поетична картина на случилото се на "Парк де Пренс“:'

"Този мач трябва да бъде разказван отново и отново – като произведение на изкуството, като музей от чудеса.“

Според тях двубоят вече се нарежда сред най-великите в модерната история на футбола.

От германска гледна точка, Bild също не спести суперлативите, макар и с нотка разочарование.

"Футболна лудост в Париж“ - така таблоидът обобщи деветте попадения, двата наказателни удара и непрекъснатите положения пред двете врати. "90 минути чисто изкуство“, пише изданието, въпреки поражението на Байерн.

Италианската La Gazzetta dello Sport акцентира върху драматургията на срещата, наричайки я "фойерверк от футбол“. Те проследяват хронологично обрата – от ранния гол на Хари Кейн, през реакцията на парижани с попаденията на Кварацхелия и Невеш, до новите обрати след почивката.

Според италианците реваншът "обещава ново зрелище от най-висока проба“.

В Англия Daily Mail постави дори по-голям въпрос:

"Дали това не е най-великият мач в историята?“ Медията отбелязва критиките към защитата, но ги отхвърля с аргумента, че подобен спектакъл трябва да бъде оценяван заради атакуващия гений. "Това беше футбол в най-чистия му вид“, се казва в анализа.

Португалският A Bola призова читателите си буквално да изгледат мача, ако са го пропуснали.

"Това е среща, достойна за музей на футбола“, пише изданието, сравнявайки атмосферата с "галактически сблъсък“, предшестван от химни и спектакъл, който напълно оправда очакванията.

От другата страна на Атлантика, ESPN Argentina говори за "истински футбол шампанско“, подчертавайки рекордите - най-резултатното първо полувреме в полуфинал на Шампионската лига и четири гола в добавеното време.

"Това бе върхът на футбола – без сметки, без страх, само атака“, гласи заключението.

Аржентинското издание Olé също описа вечерта като "нощ на лудост в Париж“, акцентирайки върху факта, че очакванията за зрелище са били не просто оправдани, а надминати. Според тях минималният аванс на ПСЖ оставя интригата напълно жива преди реванша.

Общото между всички реакции е ясно. Рядко се случва мач да обедини толкова различни футболни култури в едно мнение. Деветте гола, непрекъснатите обрати и безкомпромисният атакуващ стил превърнаха този полуфинал в еталон за модерния футбол.

И ако първото действие бе толкова зрелищно, светът вече гледа към Бавария с очакване за продължение, което трудно може да бъде надминато, но със сигурност няма да бъде пропуснато.

