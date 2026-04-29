Крал Чарлз III: Партньорството между Лондон и Вашингтон е по-важно от всякога

Крал Чарлз III: Партньорството между Лондон и Вашингтон е по-важно от всякога
Крал Чарлз III определи като „ уникален“ съюза между Великобритания и САЩ. В реч пред американския Конгрес той заяви, че партньорството между двете държави е "по-важно от всякога".

Чарлз заяви, че същата „непоколебима решителност“, проявена след атаките от 11 септември е „необходима за защитата на Украйна", за да бъде гарантиран истински справедлив и траен мир“.

В речта си кралят спомена значимостта на НАТО и стойността на европейските партньори на Вашингтон. По време на тоста на държавната вечеря американският президент Доналд Тръмп заяви, че "приятелството с Великобритания е несравнимо с никое друго на Земята".

Чарлз е на 4-дневно държавно посещение в САЩ по повод 250-годишнината от обявяването на американската независимост.

ТОП 24

15 000 евро обезщетение: Съпругата на Васил Божков осъди прокуратурата заради 8-месечния си арест
1
15 000 евро обезщетение: Съпругата на Васил Божков осъди...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
2
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Съществено понижение на температурите и валежи от дъжд през следващите дни
3
Съществено понижение на температурите и валежи от дъжд през...
Проф. Кантарджиев: Антраксът не се предава от човек на човек, болният не може да зарази никого
4
Проф. Кантарджиев: Антраксът не се предава от човек на човек,...
Спират 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за ремонт и презареждане с американско гориво на 9 май
5
Спират 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за ремонт и...
Емил Дечев: Заплахите към главния секретар на МВР са заради активната му работа срещу купуването на гласове
6
Емил Дечев: Заплахите към главния секретар на МВР са заради...

Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
2
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при...
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
3
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване...
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
4
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
5
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено „Гражданска отговорност“
6
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено...

Още от: САЩ и Канада

Мъж в САЩ нареди най-големия пъзел в света, състоящ се от 60 000 части
Мъж в САЩ нареди най-големия пъзел в света, състоящ се от 60 000 части
Крал Чарлз III пред Конгреса: Британско-американските връзки са незаменими и неразрушими Крал Чарлз III пред Конгреса: Британско-американските връзки са незаменими и неразрушими
Чете се за: 02:37 мин.
Примирието в Близкия изток: Иран с ново предложение за отваряне на Ормузкия проток Примирието в Близкия изток: Иран с ново предложение за отваряне на Ормузкия проток
Чете се за: 03:02 мин.
Най-скъпото Световно първенство по футбол: Колосални суми и гневни фенове преди Мондиала Най-скъпото Световно първенство по футбол: Колосални суми и гневни фенове преди Мондиала
Чете се за: 04:25 мин.
Кралската визита в САЩ: Топовни салюти и военни почести за Чарлз III Кралската визита в САЩ: Топовни салюти и военни почести за Чарлз III
Чете се за: 03:02 мин.
Разхлабва ли се иранската блокада на Ормузкия проток? Разхлабва ли се иранската блокада на Ормузкия проток?
Чете се за: 03:42 мин.

Водещи новини

Прокурорската колегия на ВСС решава дали да образува дисциплинарно произвоство срещу Сарафов
Прокурорската колегия на ВСС решава дали да образува дисциплинарно...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
След напрежението в ПП-ДБ: Лидерска среща обсъжда бъдещите действия на коалицията След напрежението в ПП-ДБ: Лидерска среща обсъжда бъдещите действия на коалицията
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Крал Чарлз III: Партньорството между Лондон и Вашингтон е по-важно от всякога Крал Чарлз III: Партньорството между Лондон и Вашингтон е по-важно от всякога
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Най-голямото тирамису в света беше направено в Лондон от над 100 сладкари Най-голямото тирамису в света беше направено в Лондон от над 100 сладкари
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Жълт код за значителни валежи в Югозападна България днес
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Примирието в Близкия изток: Иран с ново предложение за отваряне на...
Чете се за: 03:02 мин.
По света
В "Референдум": Поскъпването на храните и горивата...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Най-скъпото Световно първенство по футбол: Колосални суми и гневни...
Чете се за: 04:25 мин.
По света
