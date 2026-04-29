Крал Чарлз III: Партньорството между Лондон и Вашингтон е по-важно от всякога

Крал Чарлз III определи като „ уникален“ съюза между Великобритания и САЩ. В реч пред американския Конгрес той заяви, че партньорството между двете държави е "по-важно от всякога".

Чарлз заяви, че същата „непоколебима решителност“, проявена след атаките от 11 септември е „необходима за защитата на Украйна", за да бъде гарантиран истински справедлив и траен мир“.

В речта си кралят спомена значимостта на НАТО и стойността на европейските партньори на Вашингтон. По време на тоста на държавната вечеря американският президент Доналд Тръмп заяви, че "приятелството с Великобритания е несравнимо с никое друго на Земята".

Чарлз е на 4-дневно държавно посещение в САЩ по повод 250-годишнината от обявяването на американската независимост.