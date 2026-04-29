След напрежението в ПП-ДБ: Лидерска среща обсъжда бъдещите действия на коалицията

След напрежението в ПП-ДБ през последните дни днес ще се проведе лидерска среща между ръководствата на парньорите в коалицията.

Вчера от „Продължаваме промяната“ отправиха покана за лидерска среща с парньорите си „Демократична България“, като фокусът на разговорите се очаква да бъдат бъдещите действия на двете формации в новия парламент.

В края на миналата седмица от „Да, България“ предложиха да се подпише споразумение за превръщане на коалицията в единен политически субект. От ПП обаче отхвърлиха този вариант, като дори се заговори за две отделни групи в новия парламент. Така все още няма ясен отговор на въпроса дали ще се запази монолитността на парламентарната група в 52-рото НС.