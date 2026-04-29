Жълт код за значителни валежи в Югозападна България днес

Облачността ще е значителна, на много места от запад на изток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. В Югозападна България е обявено предупреждение от първа степен, код жълто за значителни количества и гръмотевична дейност. Ще има условия и за градушки. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, в София – около 7°, максималните – между 15° и 20°, в югозападните райони – до 23°, в София – около 18°.

Преди обяд по Черноморието ще има и слънчеви часове, но след обяд облачността ще се увеличи и до края на деня ще е значителна. На места по северното крайбрежие ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 16°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. По значителни ще са явленията в масивите от Югозападна България и там ще има условия и за градушки. По високите върхове валежите ще са от сняг. Ще духа умерен вятър, променлив по посока. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 5°.

В четвъртък ще бъде облачно, с валежи в цялата страна, интензивни и значителни по количество главно в Рило-Родопската област. В югозападните райони ще има и гръмотевична дейност. Вятърът от изток-североизток ще се усили, с него бързо ще нахлуе по-студен въздух. Максималните температури ще са между 10° и 15°, в крайните югозападни все още до около 18°.

В петък вятърът ще отслабне, но ще остане от север-североизток и застудяването ще продължи. Облачността ще е предимно значителна, валежи от дъжд ще има на по-малко места и ще са по-слаби.

През почивните дни ще има променлива, често значителна облачност, ще има и валежи от дъжд, предимно слаби и с по-голяма вероятност в Северна България и Рило-Родопската област. Вятърът в събота ще се усили, а в неделя отново ще е слаб до умерен – предимно от север-северозапад. Ще остане студено за началото на месец май.