Разбиха джебчийска група, действала в автобусите на Стара Загора

Криминалисти от Стара Загора разбиха гастролираща джебчийска група от Белозем, действала в автобусите на града. Установени са две жени на 37 и 26 години, момиче на 17 години и 24-годишен мъж. Групата набелязвала пътници, най-често възрастни хора, и в навалицата измъквали портмонета с пари, документи и банкови карти. Действали бързо, координирано и почти незабележимо.

С откраднатите дебитни карти извършителите теглели пари от банкомати. В един от най-фрапиращите случаи, след като възрастна жена била обрана по време на пътуване, от сметката ѝ били изтеглени 1000 евро.

По данни на полицията групата е действала в цялата страна и в чужбина. Тя е признала за седем кражби в Стара Загора, като част от откраднатите пари са възстановени.