В първия си работен ден: Мъж се барикадира в гараж "Земляне" с искане за по-висока заплата

Работник се барикадира в гараж "Земляне" с искане за по-висока заплата. Интересното в случая е, че електрошлосерът е назначен на работа вчера, а днес е бил първият му ден на работа.

Рано тази сутрин той влязал в кабинета на шефа си и отказвал да напусне, докато се не се излълнят условията му. Мъжът е изведен принудително и му е назначен психо преглед.

Барикадиралият се мъж е подписал трудовия си договор вчера. Бил е наясно, че ще получава около 2000 евро. Днес обаче решил да се бори за по-голяма заплата по нестандартен начин.

Новоназначеният елекстролошер не бил доволен от възнаграждението си. Поискал заплата 3000 евро и отказал да излезе от кабинета на главния инженер, докато не я получи.

Стилян Манолов, директор на Общинско дружество “Столичен автотранспорт”: "Служителите на реда дошли, той отказал да напусне и отвори доброволно, след което е изведен пронудително, извикан е медицински екип, прегледан е и е изпратен за психо преглед."

Според директора на "Столиничния автотраспорт" случаят е показателен за напрегнатата среда, в която работят. За това доринасят и забавените плащания от общината към дружеството.

Стилян Манолов, директор на Общинско дружество “Столичен автотранспорт”: "Към настоящия момент имаме да получаваме 13 милиона евро, последната платена фактура е от ноември миналата година."

Заради забавянето условията на труд не се подобряват. Затова и намирането на нови служители не е лесно. Поблеми има и със старите. Преди дни е съкратен екипът по "Информационни системи" към направление "Двуетажни линии". Хората обаче настояват за среща с кмета.

Марио Евстатиев: "В сервизните центрове няма подобрения, халетата са в разпад. Резервните части на дружеството са по обществени поръчки, но са етини реплики, включително и употребявани части, които се доставят като нови."

От "Столичния автотранспорт" отговориха, че не е имало достатъчно работа за екипа на техниците от направлението и затова са били освободени.