Най-скъпото Световно първенство по футбол: Колосални суми...
Чете се за: 04:22 мин.
Емил Дечев: Заплахите към главния секретар на МВР са...
Чете се за: 05:37 мин.
Илияна Йотова подписа указ за свикването на 52-рото...
Чете се за: 00:35 мин.

Най-скъпото Световно първенство по футбол: Колосални суми и гневни фенове преди Мондиала

По света
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Милиони хора по света очакват Световното първенство по футбол, което тази година ще се проведе в Съединените щати, Мексико и Канада. Мнозина, обаче, ще се наложи да го гледат само по телевизията, тъй като Мондиалът се очертава като най-скъпият в историята. Билетите за финала се продават за средно 11 000 долара. А прекупвачи пуснаха 4 места едно до друго за финала в Ню Йорк за колосалната сума от близо 2 млн. и 300 000 долара за билет. 300 долара, вместо обещаните 60 пък струват най-евтините билети, но и тук има уловка - местата са силно ограничени. В пъти по-скъпо се очертава да бъде както настаняването, така и пътуването с влак или самолет.

Емоция, несравнима с никоя друга. Веднъж на четири години футболните фенове забравят за всичко друго, защото само едно нещо има значение - Световното първенство. Очакванията на ФИФА са над 6 млн. и 500 хиляди души да посетят 104-те мача, които ще се играят в САЩ, Мексико и Канада.

Преди да спечелят домакинството, трите държави обещаваха най-скъпите билети да струват до 1150 $. Реалността се оказа друга. От 300 долара за най-лошите места по стадионите, до 11 000 вървят цените при официалната продажба.

Скок от предходните две Световни, който трудно може да бъде обяснен с инфлацията. В Русия най-скъпият билет за финала струваше 1100$, четири години по-късно в Катар 1600$, сега увеличението е почти десеторно.

Мартин Ендеман, Асоциация на футболните фенове в Европа: "Това са безумно високи цени. А когато единствената възможност останат платформите за прекупвачи, цените вече стават космически! Тези огромни суми накараха много фенове да се откажат изобщо да пътуват за Световното."

От надути в пъти цени в хотели и къщи за гости, през и сега поскъпналите заради войната в Иран цени на самолетните билети, до астрономически суми за влакове и градски транспорт - много са факторите, които разгневяват феновете.

Желаещите да присъстват на финала в Ню Йорк, ще трябва да хванат влак до Ню Джърси. В момента двупосочен билет струва под 13 долара. По време на световното сумата за това 30-минутно пътуване е 100$, няма и отстъпки за деца и пенсионери.

Мартин Ендеман, Асоциация на футболните фенове в Европа: "Големият проблем е, че обещанията, с които кандидатите за домакини са спечелили, после не се изпълняват."

Кметът на Ню Йорк и самопровъзгласил се за първия демократ-социалист в историята - Зохран Мамдани обяви, че макар първоначално фензоните в мегаполиса да е трябвало да бъдат с вход, това няма да бъде така. Харизматичният демократ е категоричен, че няма да допусне Голямата ябълка да остави горчив привкус на футболните фенове.

Зохран Мамдани, кмет на Ню Йорк: "Казват, че най-хубавите неща в живота са безплатни, затова и Световното първенство трябва да е такова за феновете. Ето защо ще има пет официални и напълно безплатни фен зони, където ще можете да гледате мачовете."

снимки: БТА

Oт ФИФА обясниха, че се издържат само от продажба на билети и то веднъж на четири години . Дали желанието на домакини и организатори да печелят на гърба на запалянковците, ще се окаже причина трибуните да не се запълнят - предстои да разберем през юни, когато ще бъде свирен първият съдийски сигнал.

