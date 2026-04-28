Условна присъда за убит на пътя моторист. Окръжният съд във Варна осъди на 2 години и осем месеца условно жена, която през май миналата година уби на място 25-годишния Алекс след забранен завой. Книжката ѝ е отнета за 5 години, а близките на младия мъж протестираха преди заседанието.

Роднините и приятелите на загиналия Александър Маринов разказаха, че 27-годишната шофьорка е блъснала младия мъж, след като е направила забранен ляв завой на един от варненските булеварди.

Албена Димитрова, майка на Алексансър: “Автотехническата експертиза е неточна и непълна, неколкократно сме искали от прокуратурата нова експертиза, но не е било разрешено. Да се посочва истинската вина на убийцата, а не едва ли не да искат да прибавят съпричиняване на убития.”

Пред съда шофьорката призна вината си и така присъдата ѝ беше намалена с една трета. Магистратите обаче не уважиха искането на близките за връщане на производството заради процесуални нарушения и оспорване на автотехническата експертиза.

Александър Върбанов, приятел на Алекс: “За мен е тъжно, когато експертизата излезе, че има доста груби правописни, технически грешки. За мен е тъжно, че върху това ще се гледа делото.”

Роднините казват, че загиналият Алекс е бил внимателен шофьор.

Александър Върбанов, приятел на Алекс: “Той казваше – ще внимавам, чакат ме хора! Не е бързал, не е правел екстремни маневри, той караше мотор за любовта от пътя.”

И недоумяват как за смъртта му е постановена условна присъда.

Албена Димитрова, майка на Алекс: "Убийците да си получат заслужена, ефективна присъда.”

Майката на Алекс ще обжалва решението на съда.