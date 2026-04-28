БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Най-скъпото Световно първенство по футбол: Колосални суми...
Чете се за: 04:22 мин.
Емил Дечев: Заплахите към главния секретар на МВР са...
Чете се за: 05:37 мин.
Илияна Йотова подписа указ за свикването на 52-рото...
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Условна присъда за убит на пътя моторист

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деян Михайлов
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Условна присъда за убит на пътя моторист. Окръжният съд във Варна осъди на 2 години и осем месеца условно жена, която през май миналата година уби на място 25-годишния Алекс след забранен завой. Книжката ѝ е отнета за 5 години, а близките на младия мъж протестираха преди заседанието.

Роднините и приятелите на загиналия Александър Маринов разказаха, че 27-годишната шофьорка е блъснала младия мъж, след като е направила забранен ляв завой на един от варненските булеварди.

Албена Димитрова, майка на Алексансър: “Автотехническата експертиза е неточна и непълна, неколкократно сме искали от прокуратурата нова експертиза, но не е било разрешено. Да се посочва истинската вина на убийцата, а не едва ли не да искат да прибавят съпричиняване на убития.”

Пред съда шофьорката призна вината си и така присъдата ѝ беше намалена с една трета. Магистратите обаче не уважиха искането на близките за връщане на производството заради процесуални нарушения и оспорване на автотехническата експертиза.

Александър Върбанов, приятел на Алекс: “За мен е тъжно, когато експертизата излезе, че има доста груби правописни, технически грешки. За мен е тъжно, че върху това ще се гледа делото.”

Роднините казват, че загиналият Алекс е бил внимателен шофьор.

Александър Върбанов, приятел на Алекс: “Той казваше – ще внимавам, чакат ме хора! Не е бързал, не е правел екстремни маневри, той караше мотор за любовта от пътя.”

И недоумяват как за смъртта му е постановена условна присъда.

Албена Димитрова, майка на Алекс: "Убийците да си получат заслужена, ефективна присъда.”

Майката на Алекс ще обжалва решението на съда.

#убит на пътя моторист #Александър Маринов #Варна

Последвайте ни

ТОП 24

Проф. Кантарджиев: Антраксът не се предава от човек на човек, болният не може да зарази никого
1
Проф. Кантарджиев: Антраксът не се предава от човек на човек,...
Емил Дечев: Заплахите към главния секретар на МВР са заради активната му работа срещу купуването на гласове
2
Емил Дечев: Заплахите към главния секретар на МВР са заради...
Илияна Йотова подписа указ за свикването на 52-рото Народно събрание
3
Илияна Йотова подписа указ за свикването на 52-рото Народно събрание
Заради шега към Мелания: Тръмп поиска уволнението на водещия Джими Кимъл
4
Заради шега към Мелания: Тръмп поиска уволнението на водещия Джими...
15 000 евро обезщетение: Съпругата на Васил Божков осъди прокуратурата заради 8-месечния си арест
5
15 000 евро обезщетение: Съпругата на Васил Божков осъди...
Спират 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за ремонт и презареждане с американско гориво на 9 май
6
Спират 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за ремонт и...

Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
2
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при...
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
3
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване...
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
4
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
5
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено „Гражданска отговорност“
6
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено...

Още от: Сигурност и правосъдие

Софийският градски съд прекрати делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов
Софийският градски съд прекрати делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов
15 000 евро обезщетение: Съпругата на Васил Божков осъди прокуратурата заради 8-месечния си арест 15 000 евро обезщетение: Съпругата на Васил Божков осъди прокуратурата заради 8-месечния си арест
Чете се за: 03:25 мин.
КС ще разгледа спор за решението България да се включи в Съвета за мир на Тръмп КС ще разгледа спор за решението България да се включи в Съвета за мир на Тръмп
Чете се за: 00:35 мин.
От доживотна на 20 г. затвор: Намалиха присъдата на мъжа от Перник, пребил до смърт жена си Анита От доживотна на 20 г. затвор: Намалиха присъдата на мъжа от Перник, пребил до смърт жена си Анита
Чете се за: 00:57 мин.
Две години и половина след нападението делото "Дебора" продължава с разпит на свидетели Две години и половина след нападението делото "Дебора" продължава с разпит на свидетели
Чете се за: 01:27 мин.
Камионът, блокирал тунел "Витиня", е бил напълно технически изправен, съобщи Георги Кандев Камионът, блокирал тунел "Витиня", е бил напълно технически изправен, съобщи Георги Кандев
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Новият парламент: Кой ще застане начело на 52-рото Народно събрание?
Новият парламент: Кой ще застане начело на 52-рото Народно събрание?
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Програмата на "Прогресивна България" – икономическо развитие и борба с олигархичния модел Програмата на "Прогресивна България" – икономическо развитие и борба с олигархичния модел
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Политическа интрига: Ще има ли разцепление в коалицията ПП-ДБ? Политическа интрига: Ще има ли разцепление в коалицията ПП-ДБ?
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Най-скъпото Световно първенство по футбол: Колосални суми и гневни фенове преди Мондиала Най-скъпото Световно първенство по футбол: Колосални суми и гневни фенове преди Мондиала
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Условна присъда за убит на пътя моторист
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Агнешкото преди Гергьовден се продава между 15 и 18 евро за кг
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Разхлабва ли се иранската блокада на Ормузкия проток?
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Журналистът на БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ