БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Емил Дечев: Заплахите към главния секретар на МВР са...
Чете се за: 05:37 мин.
Илияна Йотова подписа указ за свикването на 52-рото...
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Агнешкото преди Гергьовден се продава между 15 и 18 евро за кг

Алекс Христов от Алекс Христов
Репортер: Аксения Ангелова
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Седмица преди Гергьовден цената на агнешкото в магазините се очаква да бъде между 15 и 18 евро за килограм. Това заяви Симеон Караколев, председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. За Великден цената на месото варираше между 15 и 20 евро. Един от основните проблеми остава вносното месо.

Срещаме Димитър и Емил пред квартален магазин. Единият вече е купил агнешко за празника.

Димитър: „За моята пенсия ми се струва доста скъпо. Купих заради традицията, а и ми се ядеше агнешко.“

Емил: „Въобще не държа на това, може и друго месо да е.“

За Гергьовден агнешкото в магазина на Александра остава на цената от Великден – 20 евро за килограм.

Александра Костадинова, управител на магазин: „Ние държим месото ни да е българско, от малка ферма. Излиза по-скъпо, но за нас е важно качеството.“

Във фермата на Христо 1 кг живо тегло струва около 5 евро.

Христо Георгиев, земеделски производител и овцевъд: „Цената спадна с около 1 евро – това не е добре за нас, особено за тези, които не успяха да реализират агнетата за Великден. Всеки спад е загуба. Има и по-малко търсене, което се отразява както на домакинствата, така и на нас фермерите. И търговците търсят на по-ниски цени.“

От Националната овцевъдна асоциация заявиха, че и за Гергьовден в магазините ще преобладава агнешко месо от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия.

Симеон Караколев: „Може би половината и повече от месото за Гергьовден няма да бъде българско. Прогнозите ни са за цена между 15 и 18 евро на килограм. Над 18–19 евро вече не е разумна цена.“

За празника от Българската агенция по безопасност на храните обещават засилени проверки в търговската мрежа. Ще се следи за произхода на месото и правилното му съхранение.

#агнешкото месо #гергьовден #цена

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ