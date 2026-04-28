Фестивал на роботиката се проведе в Бургас

Над 40 отбора по роботика от цялата страна се състезаваха в Бургас. Те демонстрираха как създават и програмират роботи, които изпълняват мисии и решават реални казуси.

Участниците представиха идеи как роботиката може да подпомага на археолозите при продължаването и съхранението на културното наследство.

Децата превръщат идеите си в работещи модели с помощта на конструктори и много въображение. А зад всеки проект стоят месеци подготовка и много труд.

Фестивалът показва и своеобразна разходка назад във времето – от днес към античността, като всичко е изградено изцяло от конструктори.