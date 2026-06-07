Млади предприемачи представиха своите идеи на национален форум

Най-добрите ученически компании от цялата страна се събраха в София за Националния младежки предприемачески форум „Изгряващи звезди“ 2026.

Събитието е финалът на програмата „Учебна компания“, в която ученици разработват собствени бизнес идеи и ги представят пред експерти от бизнеса и образованието.

По време на форума младите предприемачи защитиха своите проекти пред жури, а най-успешният отбор ще получи възможността да представи България на европейския предприемачески фестивал GEN-E в Рига, Латвия.

Участниците работят по идеите си през цялата учебна година, като създават продукти, услуги и решения на реални проблеми.

Форумът показва, че все повече млади хора проявяват интерес към предприемачеството, иновациите и развитието на собствени проекти още в училище.