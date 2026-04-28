Разхлабва ли се иранската блокада на Ормузкия проток?

Американският президент Доналд Тръмп твърди, че Иран е съобщил, че се намира „ в състояние на колапс“ и поискал Съединените щати да отворят Ормузкия проток. Засега не е ясно как властите в Техеран са отправили искането. По-рано, за първи път от 2 месеца танкер, натоварен с природен газ, премина през Ормузкия проток. Плавателният съд изключил транспондера си, за да избегне иранската блокада. На дипломатическо ниво преговорите за отварянето на протока са в застой. Източници от Белия дом съобщиха, че американският президент Доналд Тръмп не е доволен от мирното предложение на Техеран. Успява ли натискът на Съединените щати да разхлаби иранската блокада на Ормузкия проток?

В началото на март танкерът бил натоварен на остров Дас в Обединените емирства. В края на месеца преминал през Персийския залив, а вчера е достигнал бреговете на Индия. Плавателният съд, който пренася около 137 хиляди кубически метра втечнен газ, успял да премине през Ормузкия проток с изключен сигнал за местоположение. Вече втори месец около 2000 кораба и над 20 000 моряци са блокирани в района.

По-рано през април танкер на Оман без товар успя да мине през иранската блокада. Няколко катарски танкера два пъти се опитаха да прекосят протока, но неуспешно.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: "Контролът върху протока е еквивалент на икономическо ядрено оръжие, което Иран се опитва да използва срещу света и се хвали с това. Поставят билбордове в Техеран, хвалейки се как могат да държат като заложник 20-25 процента от световната енергия."

На иранската блокада Съединените щати наложиха друга блокада и не позволяват ирански кораби да напускат района. Вашингтон твърди, че голяма част от иранския военен флот вече е унищожен. Говорителят на Белия дом Карълайн Левит заяви, че "от най-смъртоносния флот в Близкия изток, иранският вече действа като група пирати".

Иран обаче продължава да контролира протока. "Ню Йорк Таймс" съобщава, че Техеран използва така наречената "флотилия от комари". Тя е част от военноморските сили на Революционната гвардия. Представлява стотици моторници, оборудвани с картечници, гранотометни установки, ракети и дронове.

Военните допускат през протока само кораби на приятелски на Иран страни. Има съобщения, че от началото на войната Иран е атакувал 20 търговски кораба. При нападенията са загинали 10 моряци.

Новото мирно предложение на Иран включва искане първо да се вдигане блокадата на Ормузкия проток и да спре войната, и чак след това да започнат разговорите за ядрената програма. Доналд Тръмп обаче настоява ядрените въпроси да бъдат решени от самото начало.