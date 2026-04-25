Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен...
ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Тръмп отмени преговорите между САЩ и Иран, но няма да има нови удари

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Чете се за: 03:57 мин.
"Aко иранците искат да говорим, трябва просто да се обадят", коментира Доналд Тръмп

Пореден обрат по въпроса за преговорите за мир в Близкия изток - Доналд Тръмп отмени планираното за днес посещение в Пакистан на специалните му пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Отмених пътуването на моите представители в Исламабад, където трябваше да се срещнат с иранците. Прекалено много време се губи в пътуване, прекалено много усилия! Освен това, продължава да има огромни вътрешни борби и объркване сред тяхното лидерство. Никой не знае кой командва, включително те. Освен това, ние имаме всички козове, а те - никакви. Ако искат да говорим, трябва просто да се обадят!!!"

Tръмп уточни, че отмяната на пътуването на означава подновяване на ударите срещу Иран. От Исламабад, където беше за среща с местните власти, иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Иран няма да приеме безусловно исканията на Съединените щати.

А позицията на Тръмп - "няма времева рамка за решаване на кризата".

Усещане за нормалност. Или поне привидно - за първи път от два месеца, когато избухна войната, международното летище в Техеран отново заработи. Крехкото примирие, което Доналд Тръмп еднолично удължи за неопределен период, засега удържа, а иранци се надяват трайно да се завърнат към обичайното си ежедневие.

"Хубаво е, защото подновяването на полетите означава и възобновяване на търговията. Аз съм противник на примирието, но щом така са решили властите - ще уважа решението им."

Най-ключовата търговия обаче - тази на петрол през Ормузкия проток, остава на пауза заради блокадата на ключовия морски маршрут. Ормуз и иранската ядрена програма остават разделителните линии в буксуващите преговори между Съединените щати и Иран.

Близо седмица в Пакистан са в очакване на подновяването на разговорите. От Белия дом съобщиха, че специалните пратеници на Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пътуват към Исламабад. Американският лидер заяви, че вече е получено предложение от иранска страна, но не разкри подробности. "Нямаме нужда от сделка на всяка цена" беше сигналът, изпратен от Вашингтон:

Каролайн Левит, говорител на Белия дом: "Иранците искат да говорят. Да говорят лично. И както много пъти съм казвала, президентът винаги е готов да даде шанс на дипломацията."

Иранският външен министър Абас Арагчи посети Исламабад, откъдето заяви, че Техеран са готови да преговарят, но не и да изпълнят всички изисквания на Вашингтон. Президентът Масуд Пезешкиан призова иранците да устоят на натиска.

Масуд Пезешкиан, президент на Иран: "Поразиха инфраструктурата ни, наложиха ни блокада, за да предизвикат недоволство вътре в страната. Не бива да допускаме планът им да успее."

"Прозорецът за сделка и то добра, е отворен и иранците го знаят" - това коментира американският министър на отбраната Пийт Хегсет. Твърди се, че ако се стигне до пробив между двете делегации, вицепрезидентът Джей Ди Ванс е в готовност да отпътува за Исламабад.

