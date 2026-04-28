Софийският градски съд прекрати делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

Софийският градски съд прекрати делото срещу съпредседателя на „Да, България“ Божидар Божанов и бившия председател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков и върна на прокуратурата обвинителния акт заради съществени процесуални нарушения и неясноти.

Кирил Петков беше обвинен в края на октомври миналата година в принуда срещу министъра на електронното управление в кабинета „Денков“ Александър Йоловски, а Божанов – в престъпление по служба, свързано с обществена поръчка.

Според градския съд обаче, конструкцията е толкова сложна и хипотетична, че води до извода, че прокуратурата има неяснота за какво се повдигат обвинения.

След края на заседанието съпредседателя на "Да, България" заяви, че делото е политическа атака.

Божидар Божанов: "Аз няма от какво да се притеснявам. Дадох си имунитета при първата възможно секунда. Когато и ако той ми бъде поискан отново отново ще си го дам. Едниствената цел е да покажа, че то е абсолоютно скалъпено, измислено и няма нищо общо с реалността."

Марина Ненкова - прокурор в СГП: "Екип от прокурори , който е по делото ще прецени , след като подробно се запознае с мотивите на съда дали ще внесем протест пред Софйиски апелативен съд."