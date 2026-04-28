ОАЕ напускат ОПЕК от 1 май

Обединените арабски емирства обявиха, че напускат Организацията на страните износителки на петрол от 1 май.

Решението беше определено като стратегическо и съобразено с дългосрочната икономическа визия и еволюиращия енергиен профил на страната. Това е сериозен удар за петролния картел и неговия де факто лидер – Саудитска Арабия.

Излизането от ОПЕК е резултат от дългогодишно недоволство от производствените квоти, които пречеха на Обединените арабски емирства да изнасят по-големи количества нефт.

Страната си е поставила за цел да увеличи производството от малко под 3,5 милиона барела на ден до 5 милиона барела до 2027 година.