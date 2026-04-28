Дете загина в карловското село Розино, ударено е от кола

Тежка трагедия в карловското село Розино. Загина малко дете. Инцидентът е станал днес около 11:40 часа, когато сигнал е подаден на тел. 112.

По първоначална информация детето е изскочило внезапно на пътното платно и е било ударено от преминаващ лек автомобил. Въпреки бързата реакция и транспортирането до болнично заведение, там е констатирана смъртта му.

Пробата за алкохол на водача е отрицателна, като предстои да бъде извършен тест за употреба на наркотични вещества.

Местопроизшествието е било незабавно запазено от органите на реда, а на място се извършват процесуално-следствени действия.