Ремонт в подножието на Царевец, част от улиците са временно затворени за движение

от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
На финален етап е ремонтът в подножието на Царевец заради предстоящото преминаване на колоездачната обиколка Джиро д’Италия през Велико Търново. Настилката се пренарежда, а част от улиците са временно затворени за движение.

„Всъщност ремонтът на тази улица беше предвиден в плана на Община Велико Търново, защото тук не е правен ремонт повече от 14 години, по моя информация. А Джиро д’Италия определено ускори процеса, както ние му казваме“, заяви заместник-кметът на общината Георги Недев.

По думите му спешните дейности са необходими заради спецификата на състезанието – колоездачите се движат с много тънки гуми, което изисква максимално равна и безопасна настилка, за да се избегне риск от инциденти. Затова се извършва пренареждане на паветата и частично преасфалтиране на участъци от трасето.

Ремонтът е част от подготовката на града за голямото международно събитие, което ще премине през няколко български града, а във Велико Търново ще бъде един от финалните етапи. Очаква се състезанието да привлече значителен международен интерес и да популяризира страната като туристическа дестинация.

Местната власт уверява, че дейностите са в заключителен етап и трасето ще бъде напълно готово навреме за провеждането на надпреварата.

Вижте прякото включване на Мирела Дончева

