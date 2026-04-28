9-годишният Кубрат от Аксаково се състезава с най-добрите в света по кордов авиомоделизъм в Австралия

от БНТ , Репортер: Нивелина Няголова-Георгиева
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
9-годишно момче от град Аксаково мери сили с най-елитните състезатели в дисциплината кордов авиомоделизъм в Австралия.

Кубрат е обикновено 9-годишно момче, което ходи на училище. Но след часовете показва необикновени умения по кордова акробатика. Тренира усилено, за да участва в кръг от Световната купа, а веднага след това, отново в Австралия и на Световното първенство по кордов авиомоделизъм. Дни преди да отлети с майка си и баща си, който му е и личен треньор, Кубрат е на стадиона за поредната тренировка.

Кубрат Кирилов: ”Всяко свободно време, когато не вали и времето е хубаво, ние идваме тук на стадиона в Аксаково да тренираме.

-БНТ: Готов ли си да вземеш световната титла?

- Готов съм, разбира се!

-БНТ: Ти ще се състезаваш с доста по-големи от теб и ще бъдеш най-малкият там. Това притеснява ли те?

- По принцип не ме притеснява, важното е да знам фигурите и да ги правя чисто.”

В Световната класация по кордов авиомоделизъм има включени 30 деца и младежи на възраст от 11 до 21 години. Кубрат е прецедент за този спорт, защото е най-малкият и е на 16-а позиция по точки. На състезанията сега също ще е най-малкият от всички.

Кирил Кирилов, баща на Кубрат: "Там са 18-20-годишни момчета и има шанс да им диша във врата, даже да ги прескочи. Ние сме подготвени затова, но каквото сабя покаже, както е казал българският народ.”

При кордовата акробатика електрически самолети са закачени на метални корди и с помощта на ръкохватка се определя посоката на машината, за да се правят различни фигури. И в това Кубрат е уникален -няма друго дете на неговата възраст в целия свят, което да прави всичките 15 фигури, определени от Световната федерация по авиомоделизъм. А той ги прави с лекота.

Кирил Кирилов, баща на Кубрат: ”Интересното е, че хора от Полша, от Украйна, от Словакия и от Щатите симпатизират на Кубрат и виждат бъдеще в него, защото са много малко хората с такова хоби, защото е изключително скъпо. Един модел струва 4000 евро с пълното оборудване. Тук в България това хоби не е толкова популярно, но тези, които се занимават го подкрепят.”

На Кубрат му били нужни само две години, за да усвои тънкостите на този спорт.

Соня Кирилова, майка на Кубрат: ”Не предполагахме, а просто бяхме щастливи, че намери своето хоби и е далеч от всички електронни устройства. Той, обаче, показа талант и бе оценен, и сме щастливи.”

Кубрат е израснал с авиомоделизма. Баща му управлява радиосамолети, но момчето избира своя път в този спорт. Днес неговият баща му е не само треньор, но и изработва самолетите, с които Кубрат печели състезания и сърцата на хората.

Кирил Кирилов, баща на Кубрат: ”Моделът, който съм му изработил е по мое виждане, защото той е дете. Същевременно, етично погледнато, за да не крада от моделите на другите производители, съм измислил този модел “рибка” и в Австралия вече го очакват и искат да го видят, защото казват, че сме променили архитектурата на този спорт."

А по пътя към успеха Кубрат се радва и на подкрепата на своите съученици, които почти не пропускат негова тренировка.

Кирил Кирилов, баща на Кубрат: ”Аз знам, че когато Кубрат види публика и става по-смел, което е добре. Обаче там ще има много хора и се притеснявам да не се стресира, но мисля, че е силна личност. Ще видим!”

# кордов авиомоделизъм #Аксаково #Кубрат #състезание

