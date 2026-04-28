Ученик от Ямбол създаде безплатна платформа за решаване на задачи с проценти

Единадесетокласник от Ямбол създаде безплатна международна образователна платформа PercentoBG, която помага на учениците да разберат една от най-често затрудняващите теми в математиката – процентите.

Платформата е без регистрация, достъпна от всяка точка на света. Сайтът предлага ясно поднесена теория, примери от ежедневието и интерактивни инструменти, които показват не само верния отговор, но и как се стига до него.

Част от платформата е секция за практика с автоматично генерирани задачи от реални ситуации като промоции в магазина, възможност за избор на отговор и насоки при затруднение.

Интересът към сайта расте. Той вече е достъпен на български и английски език, а броят на активните потребители продължава да се увеличава.