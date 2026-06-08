Предлагат да отпаднат НВО след четвърти и десети клас

Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" предлага да се премахнат Националните външни оценявания (НВО) след четвърти и десети клас. Според организацията тези изпити не влияят на приема и създават повече стрес, отколкото ползи за ученици, учители и родители.

От синдиката смятат, че трябва да останат само оценяванията, важни за кандидатстване в следваща образователна степен. Те настояват и за повече мерки срещу неграмотността и допълнителна подкрепа за учениците със затруднения в обучението.

Резултатите от т.нар. "малки матури" ще бъдат обявени до 15 юни. Учениците и родителите ще могат да ги проверят системата на МОН с входящ номер и идентификационен код.