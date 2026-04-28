Оклахома Сити Тъндър се класира за втория кръг от плейофите в НБА

Оклахома Сити Тъндър е първият отбор, който се класира за полуфиналните плейофи на Западната конференция. „Гръмотевиците“ спечелиха серията с Финикс Сънс с 4-0 победи.

В друга среща от тази нощ Денвър Нъгетс надви Минесота Тимбъруулвс след успех със 125:113. Никола Йокич беше във вихъра си и завърши с трипъл-дабъл. Сърбинът беше в основата на успеха на Денвър с 27 точки, 16 асистенции и 12 борби, а Джамал Мъри добави 24 точки.

Въпреки загубата, Минесота продължават да водят в серията с 3-2 победи и са на крачка от полуфиналите на запад.