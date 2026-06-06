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Националният отбор на България по футбол завърши 2:2 срещу Молдова

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„Лъвовете“ на два пъти повеждаха в резултата, но домакините успяха да изравнят и да стигнат до равенството.

Първият гол за България отбеляза Георги Русев през първото полувреме. След почивката Молдова изравни, но малко по-късно Марин Петков отново даде преднина на българския тим.

В края на мача обаче домакините успяха да отбележат втори гол и оформиха крайното 2:2.

Срещата предложи много положения и пред двете врати и беше последна проверка за българския отбор преди началото на новото издание на Лигата на нациите през есента.

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