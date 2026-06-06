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България с пет медала от престижен турнир по таекуондо в Германия

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България с пет медала от престижен турнир по таекуондо в Германия
Снимка: БНР
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Българските таекуондисти спечелиха пет медала на турнира „Президентска купа“ в Нюрнберг, Германия.

Най-успешно се представи Християн Георгиев в категория до 54 килограма. Той стигна до финала и завоюва сребърен медал след оспорвана битка с поляка Антони Соколовски.

По пътя към отличието Християн победи съперници от Венецуела, Беларус и Франция.

След успеха си в Германия българинът заминава директно за Рим, където ще участва в турнир от сериите Гран при. Там ще се състезават 32-мата най-добри таекуондисти в света. България ще бъде представена още от Станислав Митков.

При жените Александра Георгиева, Дея Пеева и Теодора Маринова не успяха да преминат първия кръг на турнира.

Успехът в Нюрнберг е още едно доказателство, че българските състезатели могат да се борят с най-добрите в света и да печелят медали на големи международни състезания.

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