9-дневен лайвстрийм в Полша събра рекордна сума за благотворителност

Деветдневен непрекъснат лайвстрийм в Полша събра над 250 милиона злоти или 69 милиона долара. Парите са за нуждите на деца с онкологични заболявания.

Излъчването е осъществено от малък апартамент в Варшава и организирано от инфлуенсъра Пьотър Ханке. Подкрепено е от музиканти, знаменитости и спортни звезди, включително 6-кратната шампионка от Големия шлем в тениса Ига Швьонтек и нападателя на Барселона Роберт Левандовски.

В един от сегментите на излъчването, няколко известни личности си обръснаха главите в знак на солидарност с пациентите.

Стриймът е бил гледан едновременно от 1 милион и 400 хиляди души.