Учени поставиха 20 сеизмографа на дъното на Адриатическо море

Какво се случва дълбоко под морското дъно и защо понякога се случват силни земетресения? Отговорите на тези въпроси търси международен екип от учени, който постави 20 нови сеизмографа на повече от километър дълбочина в Южно Адриатическо море.

Специалните уреди ще останат на морското дъно около година. През това време те ще събират данни за движенията на земните пластове под морето. Информацията ще помогне на учените да разберат по-добре как е изградена земната кора в района и какви процеси водят до земетресения.

Изследването е част от международен проект, в който участват учени от Италия, Канада, Хърватия и Черна гора. Те работят от един от най-модерните изследователски кораби в Европа – „Гая Блу“.

Според учените Южното Адриатическо море е много важно място за изучаване на тектоничните процеси в Средиземноморието. Данните от новите уреди могат да помогнат за по-доброто разбиране на силни земетресения от миналото и за оценка на възможни бъдещи сеизмични рискове.

Изследователите се надяват, че събраната информация ще помогне за по-доброто разбиране на процесите, които причиняват земетресения, и ще допринесе за по-точни научни прогнози в бъдеще.