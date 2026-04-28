Австрийският президент откри сцената на "Евровизия" във Виена

Сцената за 70-то издание на песенния конкурс "Евровизия" беше открита във Виена. Австрийският президент Александър ван дер Белен натисна символичен бутон, който активира LED осветлението в многофункционалната арена "Щатхале". Това е и мястото на провеждане на "Евровизия".

Грандиозната сцена се простира на 2000 квадратни метра. Изработена е за две седмици от 210 тона материал. Наподобява отворена книга или нотен лист.

28 камери ще следят на живо спектакъла, който се открива на 10 май. Полуфиналите са насрочени за 12 и 14 май, когато ще пее и Дара, която представя България. Финалът е на 16 май.