КНСБ: Ръст на цените на храните изпреварва доходите в...
Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в...
Конкурсът „Евровизия" завладява цяла Виена

Остават броени дни до финала на юбилейното 70-ото издание на песенния конкурс „Евровизия“ на 16 май, а Виена вече е в пълна подготовка, съобщават от Представителството на мрежата за международни връзки на Община Виена в София.

Градът, който беше домакин и през 2015 г., тази година подготвя най-мащабната съпътстваща програма в историята на конкурса, с акцент върху откритостта, приобщаването и културното разнообразие.

Организаторите целят събитието да достигне до възможно най-широк кръг жители и гости на австрийската столица. Затова „Евровизия“ ще излезе извън залите и ще оживи улиците, площадите, парковете и културните институции в целия град. Съпътстващата програма ще може да бъде преживяна буквално на всяка крачка – включително по време на популярните безплатни градски пешеходни обиколки с екскурзовод „Хайде към бъдещето!“, които по принцип са посветени на развитието на града, а през април и май ще включват и музикалната история на Виена и „Евровизия“. Специално внимание ще бъде отделено и на тематични музикални разходки по следите на известни композитори и изпълнители из Централните виенски гробища.

Виена е подготвила програма за всички поколения. Младежката организация WienXtra организира редица събития за младите хора, сред които дискотека с хитове от „Евровизия“ и вечери с музикални настолни игри. Не са забравени и живеещите в домове за възрастни хора, където ще се проведат специални караоке събития с вокални педагози. Заедно участниците ще изпълняват песни на популярния австрийски изпълнител Удо Юргенс - първият австриец, спечелил „Евровизия“ през 1966 г.

В периода 11 - 16 май Музеят на Виена ще се превърне в Eurofan House – международен център за срещи на фенове и артисти, с безплатен вход и разнообразна програма от специални събития. Духът на „Евровизия“ ще завладее и пазара Нашмаркт. На 13 май посетителите ще могат да опитат кулинарни специалитети от страните, участващи в тазгодишното издание на конкурса - съпроводени, разбира се, от музика на живо.

Основните съпътстващи събития извън самия конкурс ще се проведат на площада пред Виенското кметство, където „Евровизия“ ще бъде представена като истински празник на културата – много повече от телевизионно шоу и повод за среща на хора от цял свят в града.

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
2
Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест медала (ОБЗОР)
3
България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест...
Отиде си фотографът и публицист Михаил Заимов
4
Отиде си фотографът и публицист Михаил Заимов
Световноизвестният български баритон Владимир Стоянов с първи масторски клас в Национална музикална академия
5
Световноизвестният български баритон Владимир Стоянов с първи...
Иран с ново предложение за Ормузкия проток
6
Иран с ново предложение за Ормузкия проток

Най-четени

Как се разпределят мандатите в новия парламент?
1
Как се разпределят мандатите в новия парламент?
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
2
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
3
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при...
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона 2026“
4
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона...
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
5
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на партиите, затова даде подкрепа на Радев
6
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на...

Руски удари срещу Украйна - Одеса и Суми под обстрел
Руски удари срещу Украйна - Одеса и Суми под обстрел
Необичайно състезание - участници имитираха крясъка на чайки Необичайно състезание - участници имитираха крясъка на чайки
Чете се за: 00:40 мин.
Вълна от подкрепа от световните лидери за Доналд Тръмп след опита за покушение Вълна от подкрепа от световните лидери за Доналд Тръмп след опита за покушение
Чете се за: 02:20 мин.
Украйна и светът почитат жертвите на аварията в Чернобил 40 години след трагедията Украйна и светът почитат жертвите на аварията в Чернобил 40 години след трагедията
Чете се за: 04:10 мин.
40 години след аварията в Чернобил: Най-голямата авария в историята на ядрената енергетика 40 години след аварията в Чернобил: Най-голямата авария в историята на ядрената енергетика
Чете се за: 00:50 мин.
През 2025 г. във Виена са били организирани близо 7200 конференции През 2025 г. във Виена са били организирани близо 7200 конференции
Чете се за: 02:42 мин.

Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в четвъртък
Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в четвъртък
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
КНСБ: Ръст на цените на храните изпреварва доходите в България КНСБ: Ръст на цените на храните изпреварва доходите в България
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Андрей Гюров - основното име, което обсъждат в ПП-ДБ за кандидат за президент Андрей Гюров - основното име, което обсъждат в ПП-ДБ за кандидат за президент
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Нови цени за издаване на лични карти и паспорти Нови цени за издаване на лични карти и паспорти
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Ще получи ли Коул Томас Алън и директно обвинение за покушение...
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Руски удари срещу Украйна - Одеса и Суми под обстрел
Чете се за: 00:47 мин.
Европа
България ще запомни Михаил Заимов като човек на духа, написа Румен...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
След успешна трансплантация и дълго лечение: Изписаха бебето с 1...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
