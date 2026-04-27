Конкурсът „Евровизия“ завладява цяла Виена

Остават броени дни до финала на юбилейното 70-ото издание на песенния конкурс „Евровизия“ на 16 май, а Виена вече е в пълна подготовка, съобщават от Представителството на мрежата за международни връзки на Община Виена в София.

Градът, който беше домакин и през 2015 г., тази година подготвя най-мащабната съпътстваща програма в историята на конкурса, с акцент върху откритостта, приобщаването и културното разнообразие.

Организаторите целят събитието да достигне до възможно най-широк кръг жители и гости на австрийската столица. Затова „Евровизия“ ще излезе извън залите и ще оживи улиците, площадите, парковете и културните институции в целия град. Съпътстващата програма ще може да бъде преживяна буквално на всяка крачка – включително по време на популярните безплатни градски пешеходни обиколки с екскурзовод „Хайде към бъдещето!“, които по принцип са посветени на развитието на града, а през април и май ще включват и музикалната история на Виена и „Евровизия“. Специално внимание ще бъде отделено и на тематични музикални разходки по следите на известни композитори и изпълнители из Централните виенски гробища.

Виена е подготвила програма за всички поколения. Младежката организация WienXtra организира редица събития за младите хора, сред които дискотека с хитове от „Евровизия“ и вечери с музикални настолни игри. Не са забравени и живеещите в домове за възрастни хора, където ще се проведат специални караоке събития с вокални педагози. Заедно участниците ще изпълняват песни на популярния австрийски изпълнител Удо Юргенс - първият австриец, спечелил „Евровизия“ през 1966 г.

В периода 11 - 16 май Музеят на Виена ще се превърне в Eurofan House – международен център за срещи на фенове и артисти, с безплатен вход и разнообразна програма от специални събития. Духът на „Евровизия“ ще завладее и пазара Нашмаркт. На 13 май посетителите ще могат да опитат кулинарни специалитети от страните, участващи в тазгодишното издание на конкурса - съпроводени, разбира се, от музика на живо.

Основните съпътстващи събития извън самия конкурс ще се проведат на площада пред Виенското кметство, където „Евровизия“ ще бъде представена като истински празник на културата – много повече от телевизионно шоу и повод за среща на хора от цял свят в града.