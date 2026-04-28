Дискусия за свободата на словото: Етичният кодекс и защитата на журналистите обсъдиха в СУ

Вече 10 години парламентът не приема законодателни промени, изготвени от Съюза на българските журналисти, които трябва да осигурят защитата на журналистите и свободата на словото.

Надеждата на председателя на съюза е това да се случи в новото Народно събрание. На дискусията "Журналистика и медии в огледалото на етичния кодекс" в Софийския университет присъстваха и генералните директори на обществените медии.

Сред поставени въпроси бяха нуждата да се цитира източникът, добил първи информацията, че не трябва да има дела-бухалки срещу журналисти, че трябва да се внимава при използването на изкуствения интелект, че не бива да се допуска натиск от страна на работодателите върху журналистите. Именно заради подобен натиск много журналисти напускат професията.