Съществено понижение на температурите и валежи от дъжд през следващите дни

Съществено понижение на температурите и много валежи от дъжд предстоят през следващите дни. Температурите в цялата страна ще бъдат по-ниски от обичайните за сезона, а в много райони се очакват значителни количества дъжд.

През нощта ще превалява само на отделни места в Западна България. Минималните температури ще бъдат между 3° и 11°, в София – около 7°. През деня с умерен и силен вятър от североизток ще започне да нахлува по-студен въздух и максималните температури ще бъдат по-ниски от днес, между 15° и 20°, в югозападните райони – все още до около – 23°, на морския бряг от 13° до 16°. Облачността ще е значителна и на много места ще има временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще има условия и за градушки.

Предупреждение от първа степен – жълт код, за значителни количества и мощна гръмотевична дейност, е обявено утре в Югозападна България.

И в планините на много места ще има гръмотевици и интензивни валежи, по-значителни в масивите от Югозападна България, където също ще има условия за градушки.

Времето в Европа – с проливни валежи ще бъде и на Пиринеите, както и в западните райони от Франция. Дъжд и гръмотевици ще има и на Балканите, все още главно в северните и централните райони. В много части от полуострова се очакват значителни количества.

У нас, в четвъртък валежите ще обхванат почти цялата страна. Интензивни и значителни по количество ще бъдат в Рило-Родопската област, а в в югозападните райони ще има и гръмотевична дейност. Със силен вятър от североизток, дневните температури ще се понижат чувствително. В петък ще има по-малко валежи, вятърът ще отслабне, но застудяването ще продължи.

През почивните дни ще бъде облачно, ще има валежи от дъжд, но предимно слаби. Ще остане студено за началото на месец май.