Рекорден брой кучета - над 350, са осиновени от приюта в Благоевград

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антония Сукалинска
Рекорден брой кучета са осиновени от приюта в Благоевград през последните две години. Над 350 животни вече имат дом и семейства, които ги обичат. Сред щастливците е и Рачи – изоставен драатхар, открит от новия си стопанин - 13-годишният Йоан.

Това е Рачи - преди три месеца, когато го срещнахме за първи път. Прибран в приюта в Благоевград, след като е открит изхвърлен на улицата. Объркан и притеснен, чакаше своите хора. А те, оказва се, много скоро са го открили.

Днес Рачи живее на село, има дом, двор и най-важното – семейство.

Искра, майка на Йоан и Ейми: "Един ден, докато си бях на работа, ми звънна, че е видял снимка на Рачи в сайта на приюта. Каза „харесах си куче, усещам го, че това е моето куче“. Казах му, като се прибера от работа, ще говорим по този въпрос. Обаче той беше отишъл с негов приятел. Бяха го видели, още повече го беше харесал."

Йоан: "Знаех си, че това е моето куче, още като отидох почна да скача по мене, да ме ближе, подуши ме да ме опознае и веднага ми хареса най-много от всичките той, нали Рачи?"

На следващия ден заживял в дома на семейство Манови в село Изгрев.

Йоан: "След училище много бързах да се прибера да го видя. Пролетта ще си го водя на гъби с мене и тате, нали Рачи?"

Ейми: "Просто той е като на мен втори приятел, като част от семейството ми е вече. Като най-добър приятел, другар, както е и на бате."

Искра, майка на Йоан и Ейми: "Вкъщи всички се привързахме към него, вече е част от семейството, много го обичаме."

Историята на Рачи не е единствената. Все повече хора избират да дадат шанс на бездомно животно.

Ирена Везенкова, управител на приюта за кучета в Благоевград: "Даже вече не ги и броя да ви кажа, последно бяха около 350 животни, които вече не са отговорност на общината и за тях си се грижат персонално хора, които са поели ангажимент с декларация за осиновяване."

Всяка събота приютът в Благоевград отваря врати за доброволци и посетители, които искат да видят и разходят кучетата, да поиграят с тях и защо не - да намерят своя четириног приятел.

#Благоевград #приют за кучета #кучета

