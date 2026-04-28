Най-скъпото Световно първенство по футбол: Колосални суми...
Чете се за: 04:25 мин.
Емил Дечев: Заплахите към главния секретар на МВР са...
Чете се за: 05:37 мин.
Илияна Йотова подписа указ за свикването на 52-рото...
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Примирието в Близкия изток: Иран с ново предложение за отваряне на Ормузкия проток

Емилия Запартова
Снимка: БТА
Цените на петрола рязко се повишиха днес, като отново преминаха над 110 долара за барел. Това става на фона на липса на напредък по възстановяването на ключовия Ормузки проток. Иран представи на Съединените щати ново предложение за край на войната. Разминаванията с Вашингтон остават.

Американският президент твърди, че Иран е в състояние на колапс.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Иран току-що ни информира, че е в "състояние на колапс". Те искат да отворим Ормузкия проток възможно най-скоро, докато се опитват да разберат как ще се справят с лидерството си (което вярвам, че ще могат да направят)."

Тръмп се срещна с екипа си по национална сигурност, за да обсъди новото иранско предложение Техеран, чрез пакистански посредници, е представил предложение за повторно отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на войната, като същевременно е отложил ядрените преговори за по-късен етап. Това съобщи сайтът Axios. Доналд Тръмп обаче настоява ядрената въпроси да бъдат решени от самото начало.

Не считаме войната за приключила, заяви говорител на армията на Иран по държавната телевизия. Някои жители на Техеран смятат, че бойните действия трябва да продължат.

– По-добре е, ако не се водят преговори. Войната трябва да продължи, докато Америка и Израел не бъдат победени. Няма проблеми с икономиката и ние искаме Америка да напусне Близкия изток.

По-рано, за първи път от 2 месеца танкер, натоварен с природен газ, премина през Ормузкия проток. Плавателният съд изключил сигнала си за местоположение, за да избегне иранската блокада. В началото на март танкерът бил натоварен на остров Дас в Обединените емирства. В края на месеца преминал през Персийския залив, а вчера е достигнал бреговете на Индия. Вече втори месец около 2 хиляди кораба и над 20 хиляди моряци са блокирани в района на протока.

Рязкото поскъпване на суровините вследствие на конфликта в Близкия изток ще ускори инфлацията и ще забави икономическия растеж в развиващите се икономики, обяви Световната банка. Институцията очаква цената на основния за Европа петрол сорт "Брент" да достигне средно 86 долара за барел тази година, дори ако преминаването през протока постепенно се възстанови от следващия месец, спрямо 65 долара през 2025 година.

Водещи новини

Новият парламент: Кой ще застане начело на 52-рото Народно събрание?
Новият парламент: Кой ще застане начело на 52-рото Народно събрание?
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Програмата на "Прогресивна България" – икономическо развитие и борба с олигархичния модел Програмата на "Прогресивна България" – икономическо развитие и борба с олигархичния модел
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Политическа интрига: Ще има ли разцепление в коалицията ПП-ДБ? Политическа интрига: Ще има ли разцепление в коалицията ПП-ДБ?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
В "Референдум": Поскъпването на храните и горивата – какви са причините и възможните решения? В "Референдум": Поскъпването на храните и горивата – какви са причините и възможните решения?
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Агнешкото преди Гергьовден се продава между 15 и 18 евро за кг
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Примирието в Близкия изток: Иран с ново предложение за отваряне на...
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Най-скъпото Световно първенство по футбол: Колосални суми и гневни...
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Журналистът на БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ