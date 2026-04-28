Гръцката полиция залови възрастния мъж, който рани петима души в Атина

Гръцката полиция арестува 89 годишен стрелец, който рани петима души в гръцката столицата Атина и избяга. Полицията го издирва над 6 часа.

Възрастният мъж първо открил огън в офис на Службата за социално осигуряване. Там ранил един служител в крака. После стрелецът се качил в такси и отишъл в друга част на Атина. Прострелял още четирима души в приземния етаж на сградата на първоинстанционния съд.

Нападателят е бил заловен в хотел в Патра след сигнал от племенницата му. Тя е съобщила също, че мъжът е изразявал недоволство от забавяния в изплащането на пенсията му.