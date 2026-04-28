Гръцката полиция залови възрастния мъж, който рани петима души в Атина

Гръцката полиция арестува 89 годишен стрелец, който рани петима души в гръцката столицата Атина и избяга. Полицията го издирва над 6 часа.
Възрастният мъж първо открил огън в офис на Службата за социално осигуряване. Там ранил един служител в крака. После стрелецът се качил в такси и отишъл в друга част на Атина. Прострелял още четирима души в приземния етаж на сградата на първоинстанционния съд.
Нападателят е бил заловен в хотел в Патра след сигнал от племенницата му. Тя е съобщила също, че мъжът е изразявал недоволство от забавяния в изплащането на пенсията му.
"Не разбрахме кой е той. Видяхме мъж на около 90 години. Той попита дали може да поседи малко на бара, за да си почине. Седна, след което отиде в задната част на помещението, където имаме няколко дивана. Дори легна там и поспа известно време. В един момент бяхме информирани какво се случва, така че някой уведоми полицията. Полицията пристигна и бързо и дискретно го арестува", каза служител в хотела в Патра.