Румънските власти заловиха двама мъже при опит да пласират близо 100 000 фалшиви евро;

Двама румънци от северозападния град Орадя бяха заловени от властите в момент, в който опитвали да пласират близо 100 000 фалшиви евро и 1000 фалшиви швейцарски франка, съобщава информационният сайт Зиаре.

Следователите са открили в автомобила на единия от заподозрените още 404 000 фалшиви евро в банкноти по 500. Двамата мъже са задържани вчера за срок от 24 часа, а днес са изправени пред съда с предложение за налагане на мярка предварителен арест. Заподозрените са разследвани за пускане в обръщение на фалшифицирани платежни средства, информира Зиаре.