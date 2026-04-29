Началото на края на ОПЕК? Ирак няма да напуска организацията след решението на Обединените арабски емирства

Ирак няма да напуска ОПЕК след решението на Обединените арабски емирства да напуснат организацията. Позицията на Багдад е, че е необходима стабилна организация, която да гарантира стабилни цени на петрола.

Напускането на Обединените емирства на ОПЕК се приема като победа на американския президент Доналд Тръмп, който обвини организацията, че "ограбва света" чрез повишаване на цените на петрола. През януари той заплаши Саудитска арабия и други страни-членки, че ако не намалят цената на петрола, САЩ ще им наложат по-високи мита.

Обединените емирства произвеждат близо 3 милиона барела петрол годишно. В организацията страната членува от почти 60 години. След напускането ОПЕК ще остане с 11 членки.