БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сребро за Семен Новиков от европейското първенство по борба
Чете се за: 01:45 мин.
Течове и разрушения в сградата на Националната...
Чете се за: 03:15 мин.
БСП свиква Национален съвет в събота, Зарков е готов да...
Чете се за: 01:30 мин.
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша...
Чете се за: 02:57 мин.
Костадин Костадинов: Трябва да признаем, че на тези...
Чете се за: 05:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА удари Лудогорец в края и взе аванс преди реванша

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
Спорт
Запази

Столичани се наложиха с 2:1 след късни голове на Питас и Годой.

Лудогорец - ЦСКА
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

ЦСКА (София) изкова ценна победа с 2:1 при визитата си на Лудогорец в първия полуфинал за Купата на България. „Армейците“ стигнаха до пълен обрат в края на срещата, въпреки че доиграха мача с девет души след два червени картона дълбоко в добавеното време. Точни за успеха бяха резервата Йоанис Питас и Леандро Годой, които се разписаха в рамките на три минути – в 82-ата и 85-ата.

Домакините от Разград поведоха преди почивката чрез Квадво Дуа, но след паузата отстъпиха инициативата и бяха наказани за това. Реваншът е насрочен за 29 април в София. За ЦСКА срещата завърши с горчив привкус заради изгонените Анжело Мартино и Бруно Жордао, които ще пропуснат и предстоящото „вечно дерби“ с Левски.

Началото бе накъсано и нервно, като в първите минути двата отбора си размениха по една по-плахa възможност. Постепенно Лудогорец намери ритъм и в 18-ата минута стигна до откриване на резултата. След отнета топка в средата на терена Петър Станич изведе Квадво Дуа между централните защитници на гостите, а нападателят се възползва от колебанията в отбраната и хладнокръвно реализира за 1:0.

ЦСКА отговори с опасен далечен изстрел на Джеймс Ето'о, преминал над гредата, а малко преди почивката „червените“ получиха шанс след грешка на вратаря Бонман, но не успяха да се възползват.

След паузата картината на терена се промени. Гостите постепенно наложиха натиск и започнаха да създават по-чистите положения. Макар Лудогорец да опита да отговори, ударите им не затрудниха сериозно защитата на ЦСКА. Най-чистата възможност за „армейците“ дойде в 62-ата минута след груба грешка в защитата на домакините, но Хендрик Бонман се намеси решително и запази аванса на тима си.

Натискът на столичани обаче даде резултат в заключителните минути. В 82-ата Йоанис Питас получи топката на границата на наказателното поле, освободи си пространство и с прецизен удар изравни. Само три минути по-късно Джеймс Ето'о центрира отдясно, а Леандро Годой засече безпощадно за 1:2, оформяйки пълния обрат.

Драмата не приключи с последния съдийски сигнал. След края на срещата напрежението ескалира, стигна се до спречквания между футболистите, а ситуацията допълнително се изостри след удар от страна на Бърнард Текпетей срещу вече изгонения Анжело Мартино. В крайна сметка съдиите и официалните лица успяха да овладеят ситуацията.

#Купа на България по футбол 2025/26 #ПФК ЦСКА София #ПФК Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ