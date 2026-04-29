За абитуриентите: До 35 градуса след 24 май

Прогнозата е за топло лято

Очакват се високи температури - до 35 градуса в края май. Това каза Анастасия Кирилова от Националния институт по метеорология и хидрология, която представи в „Денят започва“ краткосрочна, средносрочна и дългосрочна прогноза за времето.

От думите и стана ясно, че април е бил сравнително студен с валежи над нормата в Южна България, а в Северна са под нормата засега.

"Последният ден на април, вероятно, ще задълбочи тази разлика, защото повече валежи очакваме в Рило-Родопската област днес и утре. В Южна България за днес има издадено предупреждение от първа степен жълт код. Вероятно и за утре ще има такова предупреждение. Поне жълт, вероятно и оранжев, заради значителни количества на валежите“, обясни синоптикът.

Анастасия Кирилова обясни, че ни очаква рязко застудяване през утрешния ден.

„Много добре изразен студен атмосферен фронт ще премине със значителни валежи. След това в петък хладно, със значителна облачност, с отслабващи валежи на по-малко места. През следващите дни, събота и неделя, остава с променлива, често значителна облачност и вероятно за слаби превалявания на отделни места.“

В началото на новата седмица слаби валежи ще има в източните райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево, допълни Кирилова. Температурите ще започнат да се повишават и ще се нормализират. Синоптикът коментира, че на 6 май се очаква слънчево време.

„Надявам се да можем тази година на 6 май да ви осигурим слънчево време, поне тук в Западна България, защото все още за източните райони има голяма вероятност за значителна облачност.“

Средната месечна температура през месец май се очаква да бъде около или над нормата.

„ Най-ниски температури между 0 и 5 градуса, те вероятно ще се реализират в първите дни от месеца в неделя-понеделник."

Очакваните максимални температура за месец май са 30-35 градуса. Тези високи стойности ще бъдат стигнати в края на месеца, след 24 май, уточни Анастасия Кирилова.

„ За първото десетдневие след студеното начало и валежи, повече слънце и по-стабилно време около средата на десетдневието и до края му.“

През второто десетдневие има по-голяма вероятност от валежи,каза Анастасия Стойчева.

Тя прогнозира и топло лято.

„ За нашата страна нямаме основания да очакваме да бъде хладно лятото. Нямаме основания и засега да очакваме да бъде много горещо. Все пак горещи периоди ще има. Това е нормално. Вероятно ще са през юли и в началото на август. Пък може да се проточат и по-дълго. По отношение на валежите няма ясен сигнал. Не може да се каже дали ще бъде сухо, мокро или нормално.“

#времето през май #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

