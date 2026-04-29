Равиоли с билки и мед и геополитика: Чарлз III балансира между хумор и твърди послания (СНИМКИ)

Снимка: ЕПА/БГНЕС
В речта си пред американския Конгрес крал Чарлз III подчерта значимостта на НАТО и призова за защита на Украйна. Той определи като „уникален“ съюза между Великобритания и САЩ. Речта беше кулминацията от 4-дневната визита на кралското семейство в САЩ. Британското кралско семейство присъства на държавна вечеря. Освен политически послания, изказванията на краля бяха белязани с британски хумор.

Кралски блясък, неподправена изисканост и премерени дози британски хумор - крал Чарлз III умело зададе тона на разговорите с Доналд Тръмп.

Крал Чарлз III: "Господин президент, наскоро коментирахте, че ако не бяха Съединените щати, европейските страни щяха да говорят немски. Осмелявам се да кажа, че ако не бяхме ние, щяхте да говорите френски."

Кралят се пошегува с ремонта, който Доналд Тръмп започна в Белия дом.

Крал Чарлз III: "Ако мога да изразя особеното ми удоволствие да се върна в тази прекрасна сграда, която е сърцето на вашата демокрация. Не мога да не забележа промените в източното крило на Белия дом. Съжалявам, че трябва да кажа, но ние, британците, направихме собствен опит за реконструкция на Белия дом през 1814 година."

С розови нюанси на тоалетите и с меню, включващо равиоли с билки и мед от Белия дом, държавната вечеря мина почти гладко. Освен темата за Иран.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Както добре знаете, справяме се много добре в Близкия изток. Военно победихме противника и никога няма да му позволим - Чарлз е съгласен с мен, дори повече от мен – никога няма да позволим на този противник да има ядрено оръжие."

Според кралския протокол не може да се вменява позиция на краля.

С авторитета на британски крал - Чарлз Трети се изправи пред американските конгресмени, за да очертае важността на отношенията между двете държави. Изказването му беше определено като "завоалиран апел" към Доналд Тръмп да се върне към традиционните европейски съюзници на Вашингтон и да възстанови ролята на Съединените щати, като защитник на либералните ценности.

Крал Чарлз III: "Съюзът, който нашите две нации са изградили през вековете и за който сме дълбоко благодарни на американския народ, е наистина уникален. И този съюз е част от това, което Хенри Кисинджър описа като възвишената визия на Кенеди за атлантическо партньорство, основано на два стълба: Европа и Америка. Вярвам, че това партньорство е по-важно днес от всякога."

Чарлз не спомена директно аферата "Епстийн", която разтърси и британския кралски двор, но директно призова за справедлив и траен мир в Украйна.

Крал Чарлз III: "Непосредствено след 11 септември, когато НАТО за първи път приложи член 5-и, Съветът за сигурност на ООН беше единен пред лицето на терора, ние откликнахме на призива заедно – както нашите народи са правили това повече от век, рамо до рамо, през две световни войни, Студената война, Афганистан и моменти, които са определили нашата споделена сигурност. Днес същата тази непоколебима решителност е необходима за защитата на Украйна."

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

От трибуната на американския Конгрес крал Чарлз Трети призова и за действия за овладяване на климатичните промени - криза, която Доналд Тръмп отрича.

