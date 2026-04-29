Обрат с такса смет в Калояново - жители спечелиха делото срещу тройното увеличение на налога

Административният съд в Пловдив отмени решението на общинския съвет на Калояново за увеличаване на такса смет за 2025 година.



Тогава размерът на налога беше драстично повишен, като за някои населени места в общината увеличението беше по-голямо от два пъти и половина. След масово недоволство и протестни подписки, кметът на село Черноземен подаде жалба в съда. Решението на магистратите е, че увеличението е незаконно заради нарушена процедура при общественото обсъждане, липса на информация за приходите и разходите в план сметката и обосновката на увеличената честота на сметосъбирането. От местната власт обявиха, че ще обжалват. Въпреки това за тази година общинският съвет е приел по-нисък размер на таксата за битови отпадъци.