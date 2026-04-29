Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата...
Чете се за: 02:35 мин.
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове,...
Чете се за: 01:42 мин.
За абитуриентите: До 35 градуса след 24 май
Чете се за: 03:35 мин.

Обрат с такса смет в Калояново - жители спечелиха делото срещу тройното увеличение на налога

Обрат с такса смет в Калояново - жители спечелиха делото срещу тройното увеличение на налога
Административният съд в Пловдив отмени решението на общинския съвет на Калояново за увеличаване на такса смет за 2025 година.


Тогава размерът на налога беше драстично повишен, като за някои населени места в общината увеличението беше по-голямо от два пъти и половина. След масово недоволство и протестни подписки, кметът на село Черноземен подаде жалба в съда. Решението на магистратите е, че увеличението е незаконно заради нарушена процедура при общественото обсъждане, липса на информация за приходите и разходите в план сметката и обосновката на увеличената честота на сметосъбирането. От местната власт обявиха, че ще обжалват. Въпреки това за тази година общинският съвет е приел по-нисък размер на таксата за битови отпадъци.

Стефан Петров, кмет на село Дуванли: "При нас се увеличи с повече от 50% като качество - да, подобри се но това беше за сметка на 4-кратно увеличение."

Тоня Христозова, кмет на село Черноземен: "Те имат промила начислен за депониране, а в същото време нямат промила начислен за извозване, е добре какво депонират тогава, откъде го взимат? Явно съдът е установил, че това е нарушение."

Димчо Христов: "Таксата ми беше 80 лв преди 3 години, миналата година и сега 300 лв."

Д-р Младен Петров, председател Общински съвет Калояново:"В годините назад такса битов отпадък беше много ниска, много занижена и може би трябваше постепенно да бъде в някакви реални стойности да може да се плати тази услуга."

ТОП 24

Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
1
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
15 000 евро обезщетение: Съпругата на Васил Божков осъди прокуратурата заради 8-месечния си арест
2
15 000 евро обезщетение: Съпругата на Васил Божков осъди...
Съществено понижение на температурите и валежи от дъжд през следващите дни
3
Съществено понижение на температурите и валежи от дъжд през...
Искат постоянен арест за шофьора на тира, превозвал над 3,5 млн. контрабандни цигари
4
Искат постоянен арест за шофьора на тира, превозвал над 3,5 млн....
Пробив: Първи пълен газов танкер премина Ормузкия проток от март насам
5
Пробив: Първи пълен газов танкер премина Ормузкия проток от март насам
Проф. Янаки Стоилов: Изборът на нов ВСС да се извършва по нови правила
6
Проф. Янаки Стоилов: Изборът на нов ВСС да се извършва по нови правила

Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
2
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване...
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
3
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
4
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено „Гражданска отговорност“
5
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
6
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...

Недоволство на жители на благоевградското село Изгрев срещу проект за компостираща инсталация
Мазутно петно: Проверяват разлив в морето край Варна Мазутно петно: Проверяват разлив в морето край Варна
Чете се за: 00:42 мин.
Министър Трайков разпореди да се премахнат радиоактивни отпадъци от терен в кв. „Малинова долина“ Министър Трайков разпореди да се премахнат радиоактивни отпадъци от терен в кв. „Малинова долина“
Чете се за: 02:20 мин.
Южното Черноморие очаква повече туристи, проверяват водата на 49 пункта Южното Черноморие очаква повече туристи, проверяват водата на 49 пункта
Чете се за: 07:37 мин.
Алпинист е загинал, след като е паднал от фасадата на сграда в Пловдив Алпинист е загинал, след като е паднал от фасадата на сграда в Пловдив
Чете се за: 00:30 мин.
Очертава ли се нова криза с боклука във Варна? Очертава ли се нова криза с боклука във Варна?
Чете се за: 01:17 мин.

Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата "Магазини за хората"
Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове, сметки на червено и източване на средства Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове, сметки на червено и източване на средства
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Прокурорската колегия на ВСС не образува дисциплинарно производство срещу Сарафов Прокурорската колегия на ВСС не образува дисциплинарно производство срещу Сарафов
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Южното Черноморие очаква повече туристи, проверяват водата на 49 пункта Южното Черноморие очаква повече туристи, проверяват водата на 49 пункта
Чете се за: 07:37 мин.
У нас
Трескава подготовка за старта на новия парламент: Какви са...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Равиоли с билки и мед и геополитика: Чарлз III балансира между...
Чете се за: 04:35 мин.
По света
ЕК разследва Фейсбук и Инстаграм заради достъпа до платформите на...
Чете се за: 02:30 мин.
Шофьорът на катастрофиралия автобус край Малко Търново обжалва...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
