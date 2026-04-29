Обрат с такса смет в Калояново - жители спечелиха делото срещу тройното увеличение на налога

Административният съд в Пловдив отмени решението на общинския съвет на Калояново за увеличаване на такса смет за 2025 година.
Тогава размерът на налога беше драстично повишен, като за някои населени места в общината увеличението беше по-голямо от два пъти и половина. След масово недоволство и протестни подписки, кметът на село Черноземен подаде жалба в съда. Решението на магистратите е, че увеличението е незаконно заради нарушена процедура при общественото обсъждане, липса на информация за приходите и разходите в план сметката и обосновката на увеличената честота на сметосъбирането. От местната власт обявиха, че ще обжалват. Въпреки това за тази година общинският съвет е приел по-нисък размер на таксата за битови отпадъци.
Стефан Петров, кмет на село Дуванли: "При нас се увеличи с повече от 50% като качество - да, подобри се но това беше за сметка на 4-кратно увеличение."
Тоня Христозова, кмет на село Черноземен: "Те имат промила начислен за депониране, а в същото време нямат промила начислен за извозване, е добре какво депонират тогава, откъде го взимат? Явно съдът е установил, че това е нарушение."
Димчо Христов: "Таксата ми беше 80 лв преди 3 години, миналата година и сега 300 лв."
Д-р Младен Петров, председател Общински съвет Калояново:"В годините назад такса битов отпадък беше много ниска, много занижена и може би трябваше постепенно да бъде в някакви реални стойности да може да се плати тази услуга."