Застаряването на нацията продължава: Всеки четвърти...
Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата...
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове,...
За абитуриентите: До 35 градуса след 24 май
Прокурорската колегия на ВСС не образува дисциплинарно производство срещу Сарафов

Прокурорската колегия на ВСС не образува дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. Причината - възложи 7-дневен срок на правосъдния министър да допълни своето предложение, като едно от нещата, които трябва да допълни е да напише в качеството на каква длъжност иска да бъда образувано дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов.

До миналата седмица той беше изпълняващ функциите главен прокурор, пост, от който се оттегли и към този момент остава директор на НСС и заместник на главния прокурор. Прокурорската колегия на ВСС постави и други изисквания към вносителя да допълни своето предложение за образуване на дисциплинарно производство.

Иначе Андрей Янкулов поиска това производство за действие и бездействие на Борислав Сарафов през последните 6 месеца, част от които са реакцията на прокуратурата на становище на наказателната колегия на ВКС, че не следва да се уважават искания за възобновяване на наказателни производства, подписани от Борислав Сарафов след края на юли миналата година, когато изтече 6-месечният срок, в който той може да заема поста изпълняващ функциите главен прокурор, както и искания на Сарафов за отзоваване на съдии по дела, които пряко го засягат като личност, а не като заемащ определена длъжност и представляващ прокуратурата, както и редица други.

Очаква се всеки момент служебният правосъден министър, който присъства на заседанието на Прокурорската колегия, да каже какво ще предприеме и дали в 7-дневен срок ще изпълни исканията на колегията, за да може тя вече тогава да прецени дали да образува или да не образува дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов.

Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
15 000 евро обезщетение: Съпругата на Васил Божков осъди прокуратурата заради 8-месечния си арест
Съществено понижение на температурите и валежи от дъжд през следващите дни
Искат постоянен арест за шофьора на тира, превозвал над 3,5 млн. контрабандни цигари
Пробив: Първи пълен газов танкер премина Ормузкия проток от март насам
Проф. Янаки Стоилов: Изборът на нов ВСС да се извършва по нови правила
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено „Гражданска отговорност“
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
Шофьорът на катастрофиралия автобус край Малко Търново обжалва задържането си
Проф. Янаки Стоилов: Изборът на нов ВСС да се извършва по нови правила Проф. Янаки Стоилов: Изборът на нов ВСС да се извършва по нови правила
Прокурорската колегия на ВСС решава дали да образува дисциплинарно производство срещу Сарафов Прокурорската колегия на ВСС решава дали да образува дисциплинарно производство срещу Сарафов
Условна присъда за убит на пътя моторист Условна присъда за убит на пътя моторист
Софийският градски съд прекрати делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов Софийският градски съд прекрати делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов
15 000 евро обезщетение: Съпругата на Васил Божков осъди прокуратурата заради 8-месечния си арест 15 000 евро обезщетение: Съпругата на Васил Божков осъди прокуратурата заради 8-месечния си арест
Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата "Магазини за хората"
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове, сметки на червено и източване на средства Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове, сметки на червено и източване на средства
Южното Черноморие очаква повече туристи, проверяват водата на 49 пункта Южното Черноморие очаква повече туристи, проверяват водата на 49 пункта
Трескава подготовка за старта на новия парламент: Какви са...
Равиоли с билки и мед и геополитика: Чарлз III балансира между...
ЕК разследва Фейсбук и Инстаграм заради достъпа до платформите на...
Шофьорът на катастрофиралия автобус край Малко Търново обжалва...
