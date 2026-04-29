Прокурорската колегия на ВСС не образува дисциплинарно производство срещу Сарафов

Прокурорската колегия на ВСС не образува дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. Причината - възложи 7-дневен срок на правосъдния министър да допълни своето предложение, като едно от нещата, които трябва да допълни е да напише в качеството на каква длъжност иска да бъда образувано дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов.

До миналата седмица той беше изпълняващ функциите главен прокурор, пост, от който се оттегли и към този момент остава директор на НСС и заместник на главния прокурор. Прокурорската колегия на ВСС постави и други изисквания към вносителя да допълни своето предложение за образуване на дисциплинарно производство.

Иначе Андрей Янкулов поиска това производство за действие и бездействие на Борислав Сарафов през последните 6 месеца, част от които са реакцията на прокуратурата на становище на наказателната колегия на ВКС, че не следва да се уважават искания за възобновяване на наказателни производства, подписани от Борислав Сарафов след края на юли миналата година, когато изтече 6-месечният срок, в който той може да заема поста изпълняващ функциите главен прокурор, както и искания на Сарафов за отзоваване на съдии по дела, които пряко го засягат като личност, а не като заемащ определена длъжност и представляващ прокуратурата, както и редица други.

Очаква се всеки момент служебният правосъден министър, който присъства на заседанието на Прокурорската колегия, да каже какво ще предприеме и дали в 7-дневен срок ще изпълни исканията на колегията, за да може тя вече тогава да прецени дали да образува или да не образува дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов.



