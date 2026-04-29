Разкриха подземен „наркоград“ в бивша мина край Кюстендил (СНИМКИ и ВИДЕО)

ГДБОП и ДАНС разбиха мащабна оранжерия за канабис с над 20 галерии

ГДБОП представи повече информация за разкритата преди дни високотехнологична наркооранжерия в бивша мина край Кюстендил. Трима души са задържани, а при направени обиски в 10 имота и автомобили са открити близо 600 000 евро, над 67 кг наркотици и боеприпаси.

Акцията на ГДБОП и ДАНС започва на 23 април.

Емил Борисов, зам.-директор на ГДБОП: "Организацията е изградила множество оранжерии под земята в бивши оловно-цинкови мини, които са приватизирани в един момент, оранжериите са безпрецедентни по мащаби, които са откривани до момента."

Вихър Михайлов, зам. градски прокурор при СГП: "Това е мина, която се намира над град Кюстендил, село Гърляно. Може би става въпрос за над 20 галерии с различна кубатура, които са оборудвани за отглеждане на конопено растение."

Интересното в случая е, че над мината има рибарник. Кой е реалният собственик на съоръжението тепърва ще се изяснява. Не е ясно дали ще бъде привлечен като обвиняем.

Емил Борисов, зам.-директор на ГДБОП: "По принцип казвам, този тип наркотици се изнася за Турция и Близкия изток. Според нас предвид мащабите е работило с години."

Комисар Дарин Костов, и.д. зам.-директор на ГДБОП-МВР: "Искам да благодаря на всички колеги, които доведоха тази, бих казал, безпрецедентна по мащабите си оранжерия, но на практика е подземен град с растения от рода на канабиса, на конопа."

Данчо Желев, директор на дирекция в Държавна агенция "Национална сигурност": "Оттук нататък следва трудното - да се приключат всички действия по разследването в максимално безопасни параметри."

За работата по случая ще се търси помощ и от специалисти по минно дело.

