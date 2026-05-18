Новините 18.05.2026 г.

Акценти за деня:

У НАС

DARA донесе историческа победа за България на „Евровизия“

Милиони хора по света аплодираха DARA и нейната „Bangaranga“. Тя беше различна и не се страхуваше да бъде нестандартна. Безапелационната ѝ победа донесе най-много точки от журито и от публиката.

Международен форум за изкуствен интелект в София

България се утвърждава като регионален център за изкуствен интелект (ИИ) и високопроизводителни изчисления, а в София се проведе международен форум, посветен на ролята на ИИ. На срещата участваха учени и представители на Академиите на науките от 9 държави.

Козлодуй отбелязва 150 години от слизането на Ботевата чета

В Козлодуй започват юбилейните „Ботеви дни“, посветени на 150 години от слизането на Христо Ботев и четата му на Козлодуйския бряг. Програмата включва възпоменателни церемонии, исторически възстановки, концерти, спортни инициативи и туристически походи.

Започва спешна обработка срещу комари

Още в началото на седмицата регионалните здравни инспекции ще започнат организация за извънредна обработка срещу комари извън населените места. Министерството на здравеопазването ще осигури необходимото финансиране.

СВЯТ

Река Ефрат е пред заплаха от пресъхване

Учени предупреждават, че река Ефрат е изправена пред сериозен риск от пресъхване заради климатичните промени, сушите и намаляващите водни ресурси.

Кучето Лазар, смятано за най-старото куче в света

Запознайте се с може би най-старото куче в света. Папийон шпаньолът Лазар е на над 30 години, с няколко месеца по-възрастен от настоящия световен рекордьор.

8-годишно момче от САЩ случайно поръча 70 000 близалки

8-годишно момче от САЩ случайно поръча около 70 000 близалки на стойност близо 4000 долара, докато си играело на телефона на майка си. Майка му разбрала за покупката, когато пред дома им пристигнали 22 огромни кашона, пълни със сладки.

СПОРТ

Приятелката на Григор Димитров Ейса Гонсалес отново изрази силна подкрепа към него

Приятелката на най-добрия български тенисист Григор Димитров, актрисата Ейса Гонсалес, отново показа колко силно стои зад него. По време на премиерата на филма „I Love Boosters” в Лос Анджелис тя разказа пред списание „Пийпъл“ за връзката им и с усмивка сподели, че Григор я нарича „спортна половинка“.

Лекоатлетическа щафета за Деня на българския спорт в Ямбол

Десетки ученици от ямболски училища участваха в лекоатлетическа щафета в градския парк, посветена на Деня на българския спорт – 17 май.

Волейбол: Перуджа стана шампион, Локомотив Новосибирск завърши трети в Купата на Русия

Перуджа спечели Шампионската лига по волейбол за втора поредна година след като надигра категорично Заверче с 3:0 на финала в Торино. Разпределителят Симеон Николов и Локомотив Новосибирск завършиха на трето място в турнира за Купата на Русия.

Нападателят на ПСЖ Усман Дембеле се контузи

Усман Дембеле получи травма в последния кръг на Лига 1 при загубата на Пари Сен Жермен от ФК Париж. Контузията, която го принуди да напусне терена в 27-ата минута, поставя под въпрос участието му във финала на Шампионска лига срещу Арсенал на 30 май в Будапеща.

Световната гимнастика официално свали санкциите на Русия и Беларус

Световната гимнастика официално свали санкциите на Русия и Беларус. Първото голямо състезание за техните представителки в художествената гимнастика ще бъде Европейското първенство във Варна, което БНТ ще излъчи на 30 и 31 май.