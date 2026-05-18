Риск от змии в летните жеги: Как да се предпазим от тях в градска среда?

bnt avatar logo от БНТ
Топлото време изкара змиите по обществените места в Благоевград и другите големи градове. Тези влечуги са част от природата, която ни заобикаля, много често обаче застрашават здравето и живота на хората и животните. Близо 20 са случаите на ухапани хора от змии миналото лято в Югозападна България. Половината от тях са били хоспитализирани в болница.

д-р Ивайло Парев, анестезиолог в МБАЛ–Благоевград: "Очакваме пак зачестяване на подобни случаи, миналата година, за съжаление, не бяха никак малко. Имахме доста хоспитализирани, някои от тях бяха в по-тежко състояние."

Затова медиците съветват, при ухапване, да потърсим лекар възможно най-бързо.

д-р Ивайло Парев, анестезиолог в МБАЛ–Благоевград: „При ухапване, първото нещо, което се прави в полеви условия – ние сме ограничени и можем малко да направим, но притискаме мястото и търсим незабавно лекарска помощ… Всички други мероприятия, като изсмукване на отровата и прилагане на турникети, са мит.“

Сходна е ситуацията и при животните. Независимо дали е домашен любимец или селскостопанско животно, ветеринар трябва да бъде потърсен веднага.

д-р Светослав Димитров – ветеринарен лекар: "Котките, предвид техните реакции, ги ловят, ядат, показват на стопаните си. Докато при кучетата го няма този инстинкт. По-голямо животно, по-тромаво животно и съответно има по-голям възможност да бъде ухапано. Разбира се, говорим и за селскостопанските животни, които се храня сред храсталаци. Възможно е да бъде и фатално, ако не се потърси помощ навреме лекарска помощ."

Медиците съветват да се избягват разходки с домашните любимци по обрасли и неокосени паркове и градинки. По този начин се намалява възможността за сблъсък със змия изненадващо.

