Възможни са затруднения при покупка на винетки и маршрутни карти утре вечер

Утре след 20 ч. за около половин час са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. Причината е, че ще бъдат извършени дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси.

В тази връзка Националното толуправление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта.

Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.