Язовирите са запълнени на близо 80%, заяви екоминистерството

Към 18 май сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири е 5178,0 млн. куб. м, което представлява 79,22% от общия им обем. Това съобщиха от Министерство на околната среда и водите (МОСВ), което управлява водния ресурс в 52 значими и комплексни язовира.

Със 100% запълване е язовир „Камчия“, а над 90% са язовирите „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Йовковци“, „Тича“, „Ясна поляна“, „Асеновец“, „Боровица“, „Студена“, „Домлян“, „Пчелина“, „Кричим“, „Кърджали“, „Ивайловград“ и „Розов кладенец“. Преливат язовирите „Камчия“, „Пчелина“ и „Панчарево“.

Във връзка с настъпването на пролетния сезон и очакваното пълноводие, при необходимост дружествата, стопанисващи комплексните и значими язовири, предприемат мерки за осигуряване на свободни обеми чрез превантивно изпускане на водни маси с цел поемане на повишения приток и поддържане на нивата в оптимални граници.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) днес следобед на отделни места в планинските райони в западната половина на страната ще вали дъжд. Утре на места в южната половина от страната се очакват краткотрайни валежи с количества между 2 и 10 мм, а на отделни места в Рило-Родопската област – до 15–18 мм. В сряда и четвъртък краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици ще има в източната половина на страната и планинските райони. В петък и събота на места се очакват интензивни валежи, придружени с гръмотевици.

Днес речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като са възможни повишения в долните течения на някои основни реки вследствие на оттичане. В резултат на валежите през следващите два дни се очакват повишения в нивата на реките. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Министерство на околната среда и водите напомня на местните власти да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022–2027 г. и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на министерството.

Преди дни министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова - Благова припомни, че премиерът Румен Радев е поискал от нея и от министъра на регионалното развитие анализ на състоянието на язовирите и превантивни мерки, за да се избегне повторение на миналогодишната криза с водоснабдяването в Плевенска област. Към момента 52-ата значими язовира, управлявани от министерството, са запълнени средно около 80 на сто, а тези за питейни нужди — над 88 на сто, коментира екоминистърът при посещение в Бургас.