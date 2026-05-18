БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заловиха близо 48 кг кокаин за над 4,4 млн. евро на...
Чете се за: 01:07 мин.
Премиерът Радев: Организирам среща с ресорните министри,...
Чете се за: 03:32 мин.
Вицепремиерът Гълъб Донев: Казваме "стоп" на...
Чете се за: 04:07 мин.
Милена Милотинова: Това, което ни предстои, е...
Чете се за: 03:00 мин.
Ексклузивно DARA в студиото на БНТ: Щастлива съм, че...
Чете се за: 05:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Язовирите са запълнени на близо 80%, заяви екоминистерството

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Запази
Язовирите са запълнени на близо 80%, заяви екоминистерството
Снимка: БТА
Слушай новината

Към 18 май сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири е 5178,0 млн. куб. м, което представлява 79,22% от общия им обем. Това съобщиха от Министерство на околната среда и водите (МОСВ), което управлява водния ресурс в 52 значими и комплексни язовира.

Със 100% запълване е язовир „Камчия“, а над 90% са язовирите „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Йовковци“, „Тича“, „Ясна поляна“, „Асеновец“, „Боровица“, „Студена“, „Домлян“, „Пчелина“, „Кричим“, „Кърджали“, „Ивайловград“ и „Розов кладенец“. Преливат язовирите „Камчия“, „Пчелина“ и „Панчарево“.

Във връзка с настъпването на пролетния сезон и очакваното пълноводие, при необходимост дружествата, стопанисващи комплексните и значими язовири, предприемат мерки за осигуряване на свободни обеми чрез превантивно изпускане на водни маси с цел поемане на повишения приток и поддържане на нивата в оптимални граници.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) днес следобед на отделни места в планинските райони в западната половина на страната ще вали дъжд. Утре на места в южната половина от страната се очакват краткотрайни валежи с количества между 2 и 10 мм, а на отделни места в Рило-Родопската област – до 15–18 мм. В сряда и четвъртък краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици ще има в източната половина на страната и планинските райони. В петък и събота на места се очакват интензивни валежи, придружени с гръмотевици.

Днес речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като са възможни повишения в долните течения на някои основни реки вследствие на оттичане. В резултат на валежите през следващите два дни се очакват повишения в нивата на реките. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Министерство на околната среда и водите напомня на местните власти да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022–2027 г. и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на министерството.

Преди дни министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова - Благова припомни, че премиерът Румен Радев е поискал от нея и от министъра на регионалното развитие анализ на състоянието на язовирите и превантивни мерки, за да се избегне повторение на миналогодишната криза с водоснабдяването в Плевенска област. Към момента 52-ата значими язовира, управлявани от министерството, са запълнени средно около 80 на сто, а тези за питейни нужди — над 88 на сто, коментира екоминистърът при посещение в Бургас.

Последвайте ни

ТОП 24

Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
1
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
DARA с първи думи в България: "Евровизия" е началото на моята интернационална кариера
2
DARA с първи думи в България: "Евровизия" е началото на...
СДВР с жест към Дара: Публикуваха снимка с певицата
3
СДВР с жест към Дара: Публикуваха снимка с певицата
Еуфория в самолета от Виена към София, не спират аплодисментите за DARA
4
Еуфория в самолета от Виена към София, не спират аплодисментите за...
"Евровизия" е проправила път на някои от най-известните звезди на музикалния небосклон
5
"Евровизия" е проправила път на някои от най-известните...
Генералният директор на БНТ Милена Милотинова за домакинството на "Евровизия" 2027: Надяваме се на мощната и стабилна подкрепа на институциите
6
Генералният директор на БНТ Милена Милотинова за домакинството на...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
4
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
5
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
6
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...

Още от: Общество

232 000 души ще получат компенсация за високите цени на горивата
232 000 души ще получат компенсация за високите цени на горивата
След победата на DARA: "Билд" публикува 20 интересни факта за България След победата на DARA: "Билд" публикува 20 интересни факта за България
8227
Чете се за: 06:25 мин.
"Bangaranga" покори Европа: Еуфория, благодарности и нови мечти след триумфа на DARA на "Евровизия 2026" "Bangaranga" покори Европа: Еуфория, благодарности и нови мечти след триумфа на DARA на "Евровизия 2026"
9640
Чете се за: 07:45 мин.
Победата на DARA завладя и сцената на Малък градски театър "Зад канала" Победата на DARA завладя и сцената на Малък градски театър "Зад канала"
7443
Чете се за: 00:32 мин.
В ефира на БНТ: DARA и Евтим Милошев поставиха началото за създаване на Дом на артистите В ефира на БНТ: DARA и Евтим Милошев поставиха началото за създаване на Дом на артистите
12116
Чете се за: 01:05 мин.
Евтим Милошев: Българското домакинство на "Евровизия" ще бъде на нивото, на което беше австрийското Евтим Милошев: Българското домакинство на "Евровизия" ще бъде на нивото, на което беше австрийското
6568
Чете се за: 03:17 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев: Организирам среща с ресорните министри, за да обсъдим подготовката за "Евровизия"
Премиерът Радев: Организирам среща с ресорните министри, за да...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Вицепремиерът Гълъб Донев: Казваме "стоп" на държавните хранилки Вицепремиерът Гълъб Донев: Казваме "стоп" на държавните хранилки
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Заловиха близо 48 кг кокаин за над 4,4 млн. евро на "Капитан Андреево" Заловиха близо 48 кг кокаин за над 4,4 млн. евро на "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Круизният кораб, огнище на хантавируса, пусна котва на пристанището на Ротердам Круизният кораб, огнище на хантавируса, пусна котва на пристанището на Ротердам
Чете се за: 00:42 мин.
По света
"Bangaranga" покори Европа: Еуфория, благодарности и нови...
Чете се за: 07:45 мин.
У нас
Спират движението по "Дунав мост" при Русе на 4 юни
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Еуфорията „Bangaranga“: Песента завладя училището на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: Тръмп с ново предупреждение към Иран
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ