232 000 души ще получат компенсация за високите цени на горивата

Общо 232 000 собственици на автомобили с ниски доходи ще получат компенсация от 20 евро за високите цени на горивата за месец април, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика. Агенцията за социално подпомагане (АСП) ще започне да изплаща средствата от 19 май.

На тази дата АСП ще преведе средствата на хората, които получават подкрепата по банковата си сметка. На около 33 000 души, които вземат социалните си помощи през пощенските клонове, средствата ще бъдат изплатени в периода 20 – 27 май.

Право на компенсацията имат физически лица, които са собственици на моторно превозно средство или изплащат автомобил с договор за лизинг. За да получат помощ от 20 евро, средномесечният им брутен доход за 2025 г. трябва да е до 652,41 евро, колкото е двукратният размер на линията на бедност за миналата година. Хората, които ще получат подкрепа, се определят след проверка на Националната агенцията за приходите.