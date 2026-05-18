Саня Армутлиева за успеха на DARA: Вълшебна беше спойката между всички елементи на този проект

Саня Армутлиева определи успеха на DARA на „Евровизия“ като резултат от „вълшебната спойка“ между артист, песен и сценично представяне, а не от късмет. Това коментира в „Още от деня“ Саня Армутлиева, продуцент на DARA.

От думите ѝ стана ясно, че още в последните минути на гласуването екипът е бил убеден, че България ще спечели конкурса. Тя дори сподели, че е имало вътрешна група за комуникация между "Virginia Records" и БНТ, която се е казвала „DARA the winner“. Попитана как се случи вълшебстовто на тази победа, тя каза, че не вярва във вълшебства.

„Няма вълшебства, аз във вълшебства не вярвам. Може би вълшебна беше спойката между всички елементи на този проект. На първо място имаме невероятен артист. Човек, който генерира невъобразимо количество енергия, има зверска дисциплина, работна етика, уникално присъствие на сцена. Има онова нещо, което ние му викаме Х фактор, има специфичен тембър, има зверско умение да танцува. Така че на първо място е артистът, но не по-малко важно е, че имаме песен. Песен, която е празник, песен, която е позитивна експлозия, която те удря физически, преди да разбереш за какво се пее и какво е „Bangaranga“. Оттам нататък – целият екип, който стои зад сценичното представяне."

Според нея ключова роля е изиграло и сценичното представяне.

"Сценичното представяне беше невъобразимо в сравнение с всички останали участници. Мисля, че сценичното представяне на песента беше също много важен ключ за успеха, защото беше неочаквано.“

Армутлиева обърна внимание и на международния интерес към българската изпълнителка след победата.

„Това, което се случва в момента е повече от всичко, за което сме мечтали някога да ни се случи. С ритник, с взрив, врязване в световната музикална сцена. В момента всички най-големи компании се борят за DARA.”

“Евровизия“ е страхотен „експложър“ наистина за всеки артист, но все пак тя работи с много опитен международен екип“, допълни от своя страна Боряна Граматикова, ръководител на българската делегация „Евровизия“ 2026 и водеща на предаването „Отблизо“.

Двете коментираха, че музиката е успяла да премине отвъд културните различия.

„Музиката преминава всякакви културни граници“, коментира Граматикова.

В разговора бе засегната и темата за негативните реакции в социалните мрежи в началото на пътя към конкурса. Армутлиева призна, че това е било тежък момент за екипа и за самата DARA.

„То беше трудност да овладееш дори тялото си и психиката си, за да можеш да понесеш толкова много злост“,каза Армутлиева. „Това беше кибернасилие върху нея“, добави Граматикова.

Продуцентът отправи призив за повече внимание към начина, по който се говори за артистите онлайн.

„Да си артист е едно от най-трудните неща. Да излизаш на сцената, да се бориш за обичта на публиката, изобщо да си творец, означава да си едно изключително чувствително и ранимо същество.“

Двете коментираха и предстоящото домакинство на България на „Евровизия 2027“. Граматикова разкри, че подготовката вече е започнала.

„Ние вече получихме документите, които са ни необходими. Те всичко са ти разбили по седмици – какво трябва да направите първо.Типично по евровизионна мода – те всичко са ти разбили по седмици - "Какво трябва да направите първо? Какво може да очаквате в седмиците преди победата? Можете да очаквате кметове на различни градове да се свържат с вас. Министерските съвети са абсолютно точка по точка. Това, което пише в този бриф, в момента се случва. По-часово дори могат да ни го разбият. Ролите, които трябва да назначите в първите няколко седмици“, обясни Граматикова.

Тя допълни, че директорът на конкурса и екипът му ще посетят България още в следващите седмици.

„Днес ни писаха, по-малко от 48 часа след победата, и казват: „Хайде тази седмица да се чуем онлайн, другата седмица да идваме и да започваме, защото време няма“.“

Според Граматикова домакинството ще има ефект далеч отвъд музикалната сцена.

Саня Армутлиева коментира, че успехът на DARA ще повиши нивото за всички бъдещи български участници.

„Летвата е вдигната, но според мен ние имаме изключително ярки артисти, които без никакъв проблем могат да влязат в същия контекст и да предизвикат не по-малък възторг.“

